В Украине выросли средняя зарплата и задолженность по ее выплате - Госстат

Общая задолженность по зарплате украинцев за последний месяц выросла на 4,9%, а средняя номинальная зарплата - на 1,1% (теперь она стала в 2,2 раза выше минимальной зарплаты), сообщает Госстат.

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Средняя номинальная зарплата в мае составила 10 542 грн, ее размер по сравнению с апрелем увеличился на 1,1%. Самыми высокими были заработные платы в Киеве (15 191 грн), Донецкой (11 854 грн), Днепропетровской (10 938 грн), Запорожской (10 755 грн) и Киевской (10 712 грн) областях. Самой низкой средняя номинальная зарплата была в Черновицкой области - 7921 грн.

Кроме размера зарплаты, выросла и задолженность по ее выплате - в частности, в мае она увеличилась на 4,9 % и на 1 июня составила 3 142,8 млн грн. Больше всего задолженность выросла в Ровненской (на 38,6%), Волынской (на 23,8%), Луганской (на 17,9%), Полтавской (13,3%) и Донецкой (12,8%) областях. А в Черновицкой области напротив - задолженность по заработной плате сократилась на 30,1%.

Если брать по отдельным отраслям, то самый большой прирост задолженности по выплате зарплаты в мае наблюдался в сферах спорта, искусства и развлечений (долг увеличился почти в 2,5 раза), предоставления иных услуг (на 14,3%), транспорта и логистики (на 10,5%). Уменьшилась задолженность по выплатам в строительстве (на 4,1%), сельскохозяйственной отрасли (на 1,3%), сфере информационных технологий и телекоммуникаций (тоже на 1,3%).

Средняя зарплата в марте составила 11 446 грн - на 599 грн больше, чем в феврале.

В апреле номинальная зарплата уменьшилась на 8,9% по сравнению с мартом и составила 10 430 грн.

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