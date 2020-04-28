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Средняя зарплата в Украине выросла на 600 грн - Госстат

Средняя зарплата в Украине выросла на 600 грн - Госстат
28.04.2020, 17:15

По данным Госстата, средняя зарплата в марте составила 11 446 грн - на 599 грн больше, чем в феврале

Реальная заработная плата в марте выросла на 9,3% в годовом измерении и на 4,8% по сравнению с февралем, сообщает Государственная служба статистики.

Средняя номинальная зарплата составила 11 446 грн, что на 11,8% больше в годовом измерении и на 5,5% (599 грн) больше, чем в феврале.

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Самые высокие зарплаты в марте получали работники IT-отрасли (23 300 грн), сферы информации и телекоммуникаций (21 820 грн). За месяц зарплаты в IT выросли на 24,9%.

Зарплаты сотрудников ресторанов и гостиниц в марте упали на 23,8% - в среднем 5648 грн в месяц.

Зарплаты медиков выросли на 7,8%, но остаются одними из самых низких в Украине - в среднем 8056 грн в месяц.

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  • В феврале, согласно Госстату, средняя номинальная зарплата в Украине составляла 10 847 грн, в январе - 10 727 грн, в декабре 2019-го - 12 264 грн.
Номинальная зарплата включает тарифные ставки (должностные оклады), премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления: налог на доходы физических лиц, военный сбор. Реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей.
Марина Кучук
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Госстат средняя зарплата
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