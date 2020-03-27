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Средняя зарплата в Украине выросла на 12% - Госстат

Средняя зарплата в Украине выросла на 12% - Госстат
27.03.2020, 18:21

Средняя зарплата в феврале составила 10 847 грн - на 120 грн больше, чем в январе

Реальная заработная плата в феврале выросла на 12,2% в годовом измерении и на 1,4% по сравнению с январем, сообщает Государственная служба статистики.

Средняя номинальная зарплата составила 10 847 грн, что на 15% больше в годовом измерении и на 1,1% (120 грн) больше, чем в январе.

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Наибольший рост средней зарплаты по сравнению с февралем 2019 года ведомство зафиксировало в Луганской (19,1%), Николаевской (18,9%), Хмельницкой (18,8%), Ривненской (17,8%), Черниговской (17,2%), Одесской (17,1%), Днепропетровской (17%), Львовской (16,9%), Черновицкой (16,7%), Тернопольской (16,3%), Запорожской (15,7%), Херсонской (15,3%) областях и Киеве (13,3%).

Самые высокие зарплаты традиционно в Киеве (средняя - 16 447 грн), самые низкие в Черновицкой области (8384 грн).

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Номинальная зарплата включает тарифные ставки (должностные оклады), премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления: налог на доходы физических лиц, военный сбор.

Реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей.

Кучук Марина
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Госстат средняя зарплата
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