В Украине выросла средняя зарплата

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в декабре составила 12 264 грн, что на 14,8% больше, чем в ноябре и на 16% больше в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
По сравнению с ноябрем реальная зарплата выросла на 15,1%, а по отношению к декабрю прошлого года выросла на 11,3%.
Самая низкая зарплата в декабре была у работников сферы размещения и организации питания - 7280 грн в месяц, а самая высокая - в сфере гоcуправления, обороны и страхования - 20 360 грн.
В региональном разрезе, самые большие зарплаты по-прежнему получают жители Киева - в среднем 18 869 грн в месяц. Наименьшая средняя зарплата в Черниговской области - 8851 грн в месяц.
Данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.
Читайте также: Где в Украине жить хорошо: зарплата, миграция, смертность, ВВП в регионах страны