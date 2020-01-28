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В Украине выросла средняя зарплата

В Украине выросла средняя зарплата
28.01.2020, 17:51

В декабре средняя зарплата официально устроенного работника выросла на 14,8% и составила 12 264 грн

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в декабре составила 12 264 грн, что на 14,8% больше, чем в ноябре и на 16% больше в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По сравнению с ноябрем реальная зарплата выросла на 15,1%, а по отношению к декабрю прошлого года выросла на 11,3%.

Самая низкая зарплата в декабре была у работников сферы размещения и организации питания - 7280 грн в месяц, а самая высокая - в сфере гоcуправления, обороны и страхования - 20 360 грн.

В региональном разрезе, самые большие зарплаты по-прежнему получают жители Киева - в среднем 18 869 грн в месяц. Наименьшая средняя зарплата в Черниговской области - 8851 грн в месяц.

 Данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

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Номинальная зарплата включает тарифные ставки (должностные оклады), премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления: налог на доходы физических лиц, военный сбор.

Реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей.

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