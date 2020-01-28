В Украине выросла средняя зарплата

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в декабре составила 12 264 грн, что на 14,8% больше, чем в ноябре и на 16% больше в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По сравнению с ноябрем реальная зарплата выросла на 15,1%, а по отношению к декабрю прошлого года выросла на 11,3%.

Самая низкая зарплата в декабре была у работников сферы размещения и организации питания - 7280 грн в месяц, а самая высокая - в сфере гоcуправления, обороны и страхования - 20 360 грн.

В региональном разрезе, самые большие зарплаты по-прежнему получают жители Киева - в среднем 18 869 грн в месяц. Наименьшая средняя зарплата в Черниговской области - 8851 грн в месяц.

Данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

По прогнозу Минэкономразвития, в 2020 году средняя зарплата в Украине вырастет на 17% - до 12 497 грн .

Читайте также: Где в Украине жить хорошо: зарплата, миграция, смертность, ВВП в регионах страны

Номинальная зарплата включает тарифные ставки (должностные оклады), премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления: налог на доходы физических лиц, военный сбор.



Реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей.