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В Минэкономики сказали, когда зарплаты украинцев догонят польские

В Минэкономики сказали, когда зарплаты украинцев догонят польские
10.12.2019, 14:34

Зарплаты в Украине могут достичь польского уровня через 7-10 лет, заявил министр экономики Милованов

Украинские зарплаты смогут достичь уровня польских в течение 7-10 лет, поскольку динамика роста реальной средней зарплаты в Украине превышает польскую динамику в несколько раз. Об этом сообщил в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Согласно приведенной им статистике, темпы роста реальной заработной платы в Украине превышали польскую динамику в 2017-2018 гг. на 20-30%.

"Темп роста средней реальной заработной платы в 2018 году: в Украине - 29,2% в Польше - 8,1%. По сравнению с 2017 годом: в Украине - 35,5% в Польше - 4,5%", - пишет Милованов.

При этом министр считает, что украинские зарплаты смогут догнать польские при стабильном росте в 20% в год.

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"Догонять еще долго, но сделать это возможно… Сегодня зарплата в Польше примерно в 3,5 раза больше. Если мы догоняем зарплату в Польше на 20% в год, то за 7 лет мы увеличим свою зарплату в относительном измерении к зарплате в Польше в 3,58 раза. То есть сравняем зарплаты", - пояснил министр.

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  • Украина перестала быть страной с самыми низкими зарплатами в Европе - в октябре средняя зарплата составила $432 или (10 700 грн) и обогнала на несколько десятков долларов показатель Молдовы. Это максимальная зарплата за все годы независимости Украины. Подробнее об этом смотрите видеоколонку главного редактора LIGA.net.
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Тимофей Милованов зарплата средняя зарплата
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