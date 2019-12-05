Когда украинцы жили хорошо? (видеоколонка)

Поздравляю!

В октябре Украина перестала быть страной с самыми низкими зарплатами в Европе. В позапрошлом месяце средняя зарплата составила $432 или (10700 грн) и обогнала на несколько десятков долларов показатель Молдавии.

Мало того - это максимальная зарплата за все годы независимости Украины. Украинцы зарабатывали меньше и во время экономического бума 2004-2008 годов, и во времена стабильности Азарова-Януковича.

Означает ли это, что мы сейчас живем лучше всего? На этот вопрос не так-то просто ответить.

Но LIGA.net постаралась разобраться. Начнем с того, что считать зарплаты в долларах - это ошибка. Абсолютное большинство украинцев получает свой ежемесячный заработок в гривнах, а цены и уровень жизни не меняются пропорционально колебаниями доллара, хотя - да, зависят от курса национальной валюты США.

Если посмотреть на размер зарплат, скорректированных на размер инфляции, - этот показатель называется реальные зарплаты, можно увидеть, что Украина вышла на зарплатный рекорд еще в начале 2018 года. Почему же никто не праздновал завершение эпохи "зубожіння"?

Размер зарплат не очень хорошо отображает уровень жизни людей. Во-первых, далеко не все работают. На официальном рынке труда работает всего 11,5 млн человек, еще около 5 млн - не очень официально. Чем заняты еще 10-15 млн человек трудоспособного возраста - не знает никто.

Поэтому, если хочется оценить уровень жизни украинцев, лучше брать показатель располагаемого дохода - это то, что остается у нас после вычета всех налогов. Тут нет 10000 грн зарплаты - сейчас на одного украинца приходится в среднем немного больше 5000 грн. Но это тоже рекорд. Однако, если посмотреть на этот же показатель в ценах 2005 года, то окажется, что у украинцев во времена Януковича все же оставалось процентов на 20% больше денег на потребление.

А когда вы зарабатывали больше всего и жили лучше? Напишите нам об этом в комментариях.