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Как изменилась средняя зарплата в январе - данные Госстата

Как изменилась средняя зарплата в январе - данные Госстата
29.02.2020, 12:48

Средняя номинальная зарплата в январе составила 10 727 грн. Это на 1500 грн меньше, чем в декабре

Реальная зарплата в январе выросла в годовом измерении (по сравнению с январем-2019) на 12,5%, а по сравнению с прошлым месяцем - уменьшилась на 12,7%. Номинальная зарплата составила 10 727 грн. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

Номинальная зарплата по сравнению с декабрем 2019-го уменьшилась на 12,5% или на 1537 грн, но в годовом измерении выросла на 16,3%.

В Госстате поясняют, что уменьшение начислений в январе к предыдущему месяцу происходит ежегодно и обусловлено тем, что в декабре начисляют единовременные выплаты: вознаграждения по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсации за неиспользованный отпуск и прочее.

Больше всего средняя зарплата выросла в таких областях: Николаевской (22,7%), Ривненской (19,5%), Хмельницкой (18,9%), Львовской и Кировоградской (18,8%), Сумской (18,7%) и Черниговской (18%). В Киеве этот показатель составил 15,1%.

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Номинальная зарплата включает тарифные ставки (должностные оклады), премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления: налог на доходы физических лиц, военный сбор.

Реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей.
Кучук Марина
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Госстат средняя зарплата
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