Верховная Рада повысила минимальную зарплату

Верховная Рада изменила госбюджет для повышения размера минимальной зарплаты до 5000 грн с 1 сентября. Принятие президентского законопроекта №3963 в целом с учетом технико-юридических правок и предложений профильного комитета поддержали 295 депутатов.

С 1 сентября минимальная заработная плата в Украине в месячном размере вырастет с 4723 грн до 5000 грн.

Также предусматривается увеличение расходов на повышение размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда ЕТС и установления его в размере 2225 грн (+5,86%).

По словам министра финансов Сергея Марченко, повышение минималки повлечет увеличение расходов госбюджета на 4 млрд грн.

Расходы Минфин планирует профинансировать за счет экономии расходов на обслуживание госдолга на 3,5 млрд грн благодаря более высокому курсу гривни, а также увеличению поступлений в госбюджет на 500 млн грн (налог с доходов физлиц - на 400 млн грн, НДС - на 100 млн грн).

Также Марченко рассчитывает, что будут созданы условия для детенизации заработных плат, которые выплачиваются в конвертах и на рост поступлений от ЕСВ на 1,7 млрд грн.

Как отметил заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, из-за повышения минималки вырастет единый налог почти на 260 грн в месяц, вырастет единый социальный взнос на 60 грн в начале и на 400 грн в месяц через год, также вырастет налог на недвижимость, туристический и военный сборы.

"Этот законопроект лучше назвать о сокращении рабочих мест", - считает депутат.

В июле Кабмин утвердил график повышения минимальной зарплаты с 4723 грн до 6500 грн в три этапа.

В начале августа президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о повышении с 1 сентября минималки до 5 000 грн.

В Минфине заявляют, что повышение минималки всего на 300 грн обойдется бюджету в 3 млрд грн за три месяца.

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Юрий Тарасовский

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