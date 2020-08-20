Во сколько повышение минималки обойдется бюджету. В Минфине назвали суммы

Повышение с 1 сентября минимальной зарплаты в Украине с нынешних 4723 грн до 5000 грн обойдется госбюджету в 3 млрд грн лишь за три месяца. Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Денис Улютин в интервью espreso.tv.

"Повышение до 5000 грн минимальной зарплаты — это всего лишь на 277 грн по сравнению с нынешним уровнем — на три месяца стоит 3 млрд гривен. И это только по тем расходам, которые осуществляются из государственного бюджета", — отметил он.

Почему минимальную зарплату повышают именно до 5000 грн

По словам Улютина, более существенно повысить минимальную зарплату сейчас сложно, поскольку нужно учитывать не только пожелания, но и реальные возможности бюджета.

Чиновник добавил, что вопрос повышения минимальной зарплаты обсуждался уже давно и проведенные расчеты показали, что сейчас это возможно сделать именно до такого уровня.

"Вопрос повышения с 1 сентября заработной платы минимальной обсуждается уже довольно давно. Когда мы поняли, что это финансово возможно, когда мы посчитали, что и Пенсионный фонд, и местные бюджеты получают свою часть от этого увеличения, — президент эту инициативу внес", — сказал Улютин.

Министр финансов Сергей Марченко в середине августа заявил о том, что благодаря повышению минимальной зарплаты до 5000 грн Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд грн, а еще около 1,2 млрд грн дополнительных поступлений от налога на доходы физлиц будут распределены между местными бюджетами и госбюджетом.

По мнению Марченко, бизнес, который официально платит зарплату выше минимальной, никаких изменений не почувствует.

Сколько сейчас зарабатывают украинцы

Госслужба статистики ранее обнародовала данные о зарплатах украинцев за июнь. По данным ведомства, зарплату меньше минимальной (до 4 723 грн) получают 8,3% штатных работников в Украине, зарплату от 4 723,01 до 6 000 грн — 20,2% (именно в этом диапазоне находятся заработки наибольшего процента украинцев).

Далее процент штатных работников, получающих ту или иную зарплату, таков:

- от 6 000,01 до 6 500 грн получают 5,6%;

- от 6 500,01 до 7 000 грн — 5,3%;

- от 7 000,01 до 8 000 грн — 7,4%;

- от 8 000,01 до 10 000 грн — 10,9%;

- от 10 000,01 до 12 000 грн — 9,7%;

- от 12 000,01 до 15 000 грн — 10,7%;

- от 15 000,01 до 20 000 грн — 10,0%;

- от 20 000,01 до 25 000 грн — 5,3%;

- более 25 000 грн — 6,6%.

Эти данные учитывают лишь "белую" зарплату официально трудоустроенных украинцев.

Как повышалась минимальная зарплата и каковы перспективы повышения

С 1 января 2017 года минимальная зарплата была повышена в 2 раза — с 1600 грн до 3200 грн. С 1 января 2018 года она увеличилась до 3723 грн, с 1 января 2019 года — до 4173 грн, а с 1 января 2020 года — до 4723 грн.

6 августа 2020 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №3963, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Этот документ предусматривает повышение минимальной зарплаты до 5000 грн с 1 сентября. Верховная Рада может рассмотреть законопроект на внеочередном заседании в конце августа.

Кроме того, в планах правительства повышение минимальной зарплаты до 6000 грн, а затем и до 6500 грн в 2021 году. С учетом этого будет разрабатываться госбюджет на 2021 год.

В июле Европейская бизнес-ассоциация раскритиковала планы властей по повышению минимальной зарплаты в Украине.

В начале августа глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил о том, что повысить минимальную зарплату на 40% вполне реально.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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