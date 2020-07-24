В Украине может вырасти доля зарплат в "конвертах" - ЕБА

Правительство Украины в этом году планирует повысить размер минимальной заработной платы до 5000 грн. А бюджет на 2021 год разрабатывается, исходя из размера минимальной зарплаты в 6000-6500 грн. Эти планы могут привести к росту сектора "теневых" заработных плат, заявляют в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

По мнению бизнес-сообщества, повышение минимальной зарплаты вызовет рост налоговой нагрузки.

"В случае реализации озвученных планов ощутимо возрастет максимальная величина базы начисления единого социального взноса. При этом, самый ощутимый удар будет нанесен именно по добросовестным налогоплательщикам, которые открыто выплачивают заработную плату своим работникам", - подчеркнули в ЕБА.

Читайте также: Кризис-менеджмент | Кабмин Шмыгаля обещает минималку 6500 гривень, Зеленский - за. Что скажет экономика?

В ассоциации опасаются, что рост налоговой нагрузки на оплату труда в период экономического кризиса увеличит рост сектора "теневых" заработных плат. Это создаст неконкурентные условия для добросовестных налогоплательщиков, которые будут проигрывать тем предпринимателям, которые уклоняются от выплаты официальной зарплаты.

"Можно ожидать уменьшения официальной занятости, сокращение расходов на оплату труда и, в конце концов, сокращение бюджетных доходов", - говорится в сообщении.

Кабмин предполагает повысить минимальную зарплату до 5000 грн с 1 сентября 2020 года, с 1 января 2021 года - до 6000 грн, с 1 июля 2021 года - до 6500 грн.

По состоянию на июль 2020 года размер минимальной заработной платы составляет 4723 грн.

По даннім КМИС, более половині з

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сергей Чигирь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.