Кабмин повысил зарплаты бюджетникам

Кабинет министров повысил должностные оклады работникам бюджетной сферы в связи с повышением минимальной зарплаты с 1 сентября 2020 года. Соответствующее постановление было принято сегодня, 26 августа, на заседании правительства.

С 1 сентября устанавливается должностной оклад работника первого тарифного разряда единой тарифной сетки (ЕТС) в размере 2225 грн (44,5% к размеру минимальной зарплаты в 5000 грн).

Также документ предусматривает установление размеров должностных окладов по всем тарифным разрядам ЕТС, рассчитанным исходя из нового размера должностного оклада работника первого тарифного разряда.

Скан документа опубликовал в телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

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В июле Кабмин утвердил график повышения минимальной зарплаты с 4723 грн до 6500 грн в три этапа.

В начале августа президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о повышении с 1 сентября минималки до 5 000 грн.

В Минфине заявляют, что повышение минималки всего на 300 грн обойдется бюджету в 3 млрд грн за три месяца.

Верховная Рада 25 августа изменила госбюджет для повышения размера минимальной зарплаты до 5000 грн с 1 сентября. С 1 сентября минимальная заработная плата в Украине в месячном размере вырастет с 4723 грн до 5000 грн.

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Юрий Тарасовский

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