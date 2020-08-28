Задолженность по выплате зарплаты в Украине резко увеличилась

Задолженность по выплате заработной платы на 1 августа составила 3,401 млрд грн, что на 8,1% больше, чем на 1 июля. Об этом сообщила Госслужба статистики.

При этом задолженность по зарплате перед работниками экономически активных предприятий в июле увеличилась на 12,2% до 2,180 млрд грн.

Какова динамика задолженности по регионам

Наибольший рост задолженности по выплате зарплаты наблюдался во Львовской (на 50% до 127,1 млн грн), Волынской (на 33,3% до 42,8 млн грн), Луганской (на 20,1% до 99,4 млн грн), Кировоградской (на 19,1% до 17,5 млн грн), Одесской (на 16,4% до 89,6 млн грн), Донецкой (на 13,8% до 753,3 млн грн), Тернопольской (на 10,2% до 37,8 млн грн) областях.

При этом наибольшее сокращение задолженности по зарплате было зафиксировано в Ровенской (на 15,9% до 12,1 млн грн), Черниговской (на 9,4% до 15,76 млн грн), Житомирской (на 6,9% до 16,7 млн грн), Черновицкой (на 6,5% до 4,4 млн грн), Хмельницкой (на 5,7% до 10,8 млн грн), Винницкой (на 3,3% до 15,6 млн грн), Запорожской (на 2,4% до 134,6 млн грн) областях.

Какова динамика по отраслям

Задолженность по выплате зарплаты в июле больше всего увеличилась в сфере искусства, спорта и развлечений (в 2,5 раза до 2,083 млн грн), в здравоохранении (на 32,1% до 45,6 млн грн), в сфере временного размещения и организации питания (на 19,5% до 10,08 млн грн), в профессиональной, научной и технической деятельности (на 12,6% до 255,07 млн грн), на предприятиях транспорта, складского хозяйства и курьерской деятельности (на 11,3% до 309,5 млн грн), в промышленности (на 7,6% до 2,526 млрд грн), а также в сфере административного и вспомогательного обслуживания (на 5,9% до 16,65 млн грн).

Сократилась задолженность в сельском хозяйстве (на 5,6% до 51,9 млн грн), в сфере госуправления и обороны (на 2,3% до 5,758 млн грн), в сфере операций с недвижимостью (на 0,5% до 60,7 млн грн).

В июне задолженность по выплате зарплаты выросла на 0,1%.

В мае такая задолженность выросла на 4,9% до 3,143 млрд грн.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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