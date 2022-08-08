Сегодня стартует украинский фондовый рынок, который был приостановлен в феврале из-за войны. Пять месяцев существовало лишь обращение нескольких выпусков военных облигаций. Остальные операции нуждались в отдельных разрешениях в каждом частном случае, а по факту — не происходили.

Далее – запуск работы инвестиционных компаний и большие дисконты. Старт рынка, достигавший в прошлом году более 450 млрд грн, позволит хорошо заработать охотникам за высокими доходностями. Однако у Министерства финансов появляется новая головная боль – необходимость повышать проценты в будущих выпусках ОВГЗ.

LIGA.net опросила участников рынка и разобралась, что за собой несет раскачка фондового рынка.

Белый понедельник после черного четверга

"Долгожданное решение" – с таких слов начинается пресс-релиз Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о возобновлении работы рынков капитала и товарных рынков с 4 августа.

Нацкомиссия при поддержке правительства решила, что пора отменять ограничения и запускать фондовый рынок. Дата запуска – понедельник, 8 августа.

Более пяти месяцев на рынках капитала и организованных товарных рынках действовали ограничения, введенные утром в очередной "черный четверг", 24 февраля. Торговля была полностью запрещена, не считая контролируемого обмена несколькими выпусками военных облигаций.

Тогда это позволило избежать обрушения рынка на фоне паники, сохранить данные и права собственности. Сейчас уже как регулятор, так и участники рынка считают, что время пришло.

"Сейчас, когда война становится все более долгосрочной, наверное, надо бы менять экономическую политику. Одним из изменений была потребность в восстановлении фондового рынка", – говорит LIGA.net Михаил Демкив, финансовый аналитик ICU.

НКЦБФР снимает почти все февральские ограничения. Основное, что остается — запрет на любое сотрудничество с лицами, связанными с Россией или Беларусью, и оговорка от главы Нацкомиссии Руслана Магомедова относительно "максимальной взвешенности", которую ожидают от участников рынка.

Каким будет новый фондовый рынок

Президент инвестиционной компании "Универ" Тарас Козак рассказал LIGA.net, что основой нового рынка будут операции с облигациями внутренних государственных займов (ОВГЗ). Операции с другими ценными бумагами — остальными облигациями (муниципальными, корпоративными) и акциями — составят меньшую часть.

"Открытие фондового рынка позволит держателям ценных бумаг, покупателям, брокерам совершать обращение ценными бумагами и зарабатывать деньги", – отметил для LIGA.net финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Также возобновляется осуществление сделок, в которых ценные бумаги имели опосредованное участие. Например, возобновляются операции РЕПО — кредитование, в котором ценные бумаги используются как залог, а также деятельность корпоративных инвестиционных фондов, которые через продажу ценных бумаг клиентам инвестировали в строительство и т.д.

"Фактически это было заморожено. Требовалось постоянно получать индивидуальные разрешения регулятора на каждую операцию. А их получать было не так просто", – объясняет Козак.

Открытие фондового рынка позволит инвестиционным компаниям, для которых обращение ценных бумаг – это бизнес, возобновить работу. Со своей стороны покупатели смогут покупать, а банки, фонды, страховщики и т.д. смогут обновить реальную оценку бумаг в своих портфелях.

Возобновление работы и большая переоценка

Почти все брокеры при торговле военными облигациями (единственным доступным инструментом за последние пять месяцев) не брали комиссию. Такова была договоренность среди инвестиционных компаний. По словам Козака, только государственный ПриватБанк держал комиссию за эту продажу, а доходы остальных инвестиционных фирм в то время почти обнулились.

Поэтому отмена ограничений на фондовом рынке позволит инвестиционным компаниям полностью восстановить работу. Уже без необходимости отдельных разрешений на отдельные операции.

По другую сторону фондового рынка стоят держатели и покупатели ценных бумаг. Эти участники фондового рынка получают возможность свободно брать и продавать ценные бумаги.

Свобода фондового рынка позволит создать большие объемы торгов. Появится рыночная, живая стоимость бумаг — по которой продавец готов продать, а покупатель – купить бумагу. По отдельным категориям и выпускам облигаций появится стандартный дисконт – разница между номинальной и реальной стоимостью бумаги.

Если говорить о держателях ОВГЗ — основного товара на фондовом рынке, — то по 40–45% всего обращения бумаг делят НБУ и коммерческие банки. Остаток — в собственности юридических и физических лиц, а также нерезидентов.

Новая рыночная оценка стоимости отдельных выпусков ОВГЗ повлияет на их держателей. Участникам рынка придется переоценивать свои портфели, а особенно — перед регуляторами.

"Это будет проблема, но это "бумажный ущерб". Банку придется в отчетности переоценить облигации на балансе, но, например, придержав их до погашения, они получат свои деньги. Это головная боль, но не критично", — объясняет Демкив.

Со своей стороны покупатели бумаг на фондовом рынке имеют возможность получить хорошую доходность от восстановленных торгов. И она может превысить любые наличные доходности на рынке.

Купил за 1 000, должен получить 1 100, а продал за 825

Говоря об ОВГЗ, по словам экспертов, средние минимальные ожидания по скидке на рынке пока колеблются около 20–25%. В то же время, по словам Козака, некоторые ожидания по поводу дисконта доходят и до 40%.

"Хороший вопрос – сколько будет желающих продавать. Когда ты купил облигацию с доходностью 10-11%, то продавать со скидкой, с которой покупатель получит доходность 20-25% – это очень больно, серьезный ущерб", — подчеркнул Демкив.

По мнению эксперта, вначале сделок по продажам с большим дисконтом будет немного. Со временем рынок стабилизируется и тогда можно будет увидеть более высокие доходности — это будет интересным новым способом инвестирования.

Заинтересованные в продаже облигаций будут, в частности, банки, чтобы рассчитаться за рефинанс. Из-за повышения учетной ставки расходы банков на обслуживание кредитов НБУ выросли почти втрое.

Вместе с тем этот дисконт позволит понять реальную стоимость гривневых ресурсов. "До настоящего времени ее не было — только административная оценка Нацбанка в виде учетной ставки", — говорит Тарас Козак.

Министерство финансов, по словам Демкива, теряет свою монополию как основного продавца ОВГЗ, монополию для формирования доходностей. Новые дисконты будут создавать новые проценты, на которые Минфину так или иначе придется реагировать.

Как следствие больших скидок, то есть большой доходности для покупателей этих бумаг, может стать переток денег в такие инвестиции. И не только напрямую. К примеру, по словам Невмержицкого, банки будут увеличивать доходности депозитов, чтобы использовать деньги вкладчиков на покупки дешевых ОВГЗ.

И, соответственно, меньше денег на потребление и больше на сбережения играет против роста цен. Особенно это важно для целей НБУ по снижению инфляции, когда ожидания по годовой инфляции достигают более 30%.

Богдан Вальд

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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