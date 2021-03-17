С 12 апреля любой украинец сможет стать акционером футбольного клуба.

Ровенский ФК Верес, выступающий во втором дивизионе украинского футбола, заявил о публичном размещении акций или IPO – первом в Украине за последние 15 лет.

Скромной провинциальной команде помогает акула финансового рынка – инвесткомпания Concorde Capital Игоря Мазепы. С ее помощью клуб хочет привлечь 50-100 млн грн инвестиций, основной акцент – на мелких акционерах, что позволит Вересу стать настоящей "народной командой" – такой как испанская Барселона или многие немецкие клубы.

Что собой представляет футбольный актив из Ровно и какие партнеры достанутся болельщикам, которые решат стать миноритарными акционерами Вереса?

LIGA.net рассказывает его историю в трех эпизодах.

Что такое ФК Верес и кто им владеет. Три истории

Советское прошлое без особых достижений, выступления в основном в низших лигах украинского футбола, частая смена владельцев – возможно, ровенский Верес мало чем отличался бы от десятков других футбольных клубов, если бы не три факта из жизни клуба последних пяти лет.

Факт 1. Как появился "народный клуб Верес": Зять Ющенко + модель Барселоны

Современный Верес появился в 2015 году с подачи Ровенских областной и городской федераций футбола. Возвращение клуба в профессиональный спорт возглавил босс федерации футбола области Алексей Хахлев – экс-зять бывшего президента Виктора Ющенко и владелец известного отельного комплекса в Ровно "парк-отель Швейцария".

Идея Хахлева заключалась в том, чтобы создать в Ровно футбольный клуб, который будет финансироваться болельщиками. Каждый желающий житель или уроженец города мог стать членом клуба (юридически – общественной организации), сделав взнос в 100 гривень. Членство дает право влиять на управленческие решения клуба, но фактически акций на руках у них нет. Для управления Верес создал набсовет, в который входят представители болельщиков и независимые директора.

Похожую модель управления можно встретить во многих клубах Европы. К примеру, у испанской Барселоны есть около 180 000 болельщиков-акционеров, Атлетико Мадрида – 150 000, Реала – 110 000 (в Испании их называют "сосьос"). Другой пример – в Германии контрольным пакетом акций могут владеть только некоммерческие объединения болельщиков (хотя есть и исключения).

Функционеры Вереса надеялись привлечь к своему объединению "сосьос" около 20 000 активных болельщиков, рассказывал в одном из интервью Хахлев. Их взносы смогли бы покрыть, как минимум, половину годового бюджета клуба Второй лиги, где тогда выступал Верес – порядка 2 млн грн.

Клуб активно продвигал эту идею, болельщикам-инвесторам вручали символические сертификаты, к движению привлекали известных горожан и местные власти. Но реализовать изначальный план это не помогло – на пике "народный Верес" собрал около 3700 энтузиастов.

Факт 2. Скандальная "кража" клуба: мороженое, авторитет "Бодя Копыто" и "след Медведчука"

Параллельно с созданием сообщества, которое в Ровно называли "средним классом футбольных болельщиков" Верес вышел в Первую лигу (второй по силе дивизион). Чтобы играть там, нужен был втрое раз больший бюджет – 12-15 млн грн, тогда как ровенские "сосьос", местные власти и спонсоры вместе давали только 4 млн.

Для остального пришлось привлекать инвестора. Им стал одиозный львовский бизнесмен Богдан Копытко. Его приход положил конец первой попытке Вереса стать клубом, которым управляют болельщики.

СПРАВКА. Кто такой Богдан Копытко Копытко известен как владелец Львовского хладокомбината (бренд Лимо – титульный спонсор Вереса еще со времен "народного клуба"), а также как один из самых скандальных застройщиков Львова. В 2016 году он пережил покушение. Генпрокурор Юрий Луценко говорил об этой истории как о "борьбе уголовных элементов за сферы влияния", а министр внутренних дел Арсен Аваков описывал Копытко так: "Предприниматель, известный в Западной Украине по кличкам "Бодя", "Копыто", "Доллар"".

Уже в 2016 году Коптыко сконцентрировал более 60% акций Вереса (позже он стал президентом клуба вместо Хахлева), остальное – объединения болельщиков. Но их влияние на клуб постепенно сошло на нет. В такой связке команда дошла до Премьер-лиги, где вошла в топ-6.

Примечательно, что в единственном сезоне в УПЛ титульным спонсором Вереса была не Лимо Копытко, а сеть АЗС Glusco, которой владеет друг Виктора Медведчука Нисан Моисеев.

Это был последний сезон "старого Вереса" в топ-дивизионе. На сезон 2018-19 Копытко внезапно решил перевезти клуб во Львов. Для этого "Верес" переименовали в ФК Львов и перерегистрировали в столице Галичины, а самому "Львову", который играл во Второй лиге, дали название "Верес".

Так вместо клуба из топ-дивизиона в Ровно возникла полуаматорская команда (эту рокировку украинские спортивные СМИ называли "аферой"). Копытко объяснял это тем, что "развитие команды значительно перегнало состояние спортивной инфраструктуры Ровно".

В этом львовский бизнесмен не лукавил – в Ровно действительно до сих пор нет никаких условий для нормальной жизни профессионального футбольного клуба. Местный стадион "Авангард" реконструируют, тренировочной базы у Вереса вообще нет. Клуб тренируется в Винниках под Львовом, играет на стадионе города Млынив Ровенской области.

Факт 3. Новая жизнь Вереса: киевские энергетики из партии УДАР

В 2019 году Верес болтался на грани потери профессионального статуса. В этот момент клубом занялся киевлянин Иван Надеин – владелец группы энергетических компаний Укртепло. Он же стал новым президентом клуба, сконцентрировав 73,3% акций Вереса. Остальное принадлежит той самой "народной" общественной организации Ровенский футбольный клуб Верес-Ровно.

Холдинг "Укртепло" специализируется на системах отопления с альтернативным топливом (например, биомассой), в частности он переоборудует коммунальные котельни. У холдинга есть дочерние структуры в разных областях Украины, в Ровно она владеет Ровнотеплоэнеро и биогазовой станцией. Надеин рассказывает, что его компания обеспечивает 90% отопления в городе.

СПРАВКА. Кто такой Иван Надеин Укртепло фигурировало в расследованиях издания Наші Гроші как регулярный победитель отопительных тендеров для госучреждений, в частности в Киевской области. В бекграунде Надеина – участие в парламентских выборах 2012 года в списке партии УДАР Виталия Кличко (Надеин шел под 65 номером и не попал в Раду). Особые тендерные успехи компании начались в 2014 году, что совпало с назначением главой Киевоблсовета другого ударовца – Николая Бабенко. Среди руководителей фирм холдинга встречалось имя Владимира Костикова – помощника и бизнес-партнера экс-нардепа от фракций УДАР и Блок Петра Порошенко Артура Палатного. Другая примечательная деталь – до 2014 года партнером Надеина в Укртепло был нынешний спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. У него также есть связь с Палатным: еще один помощник экс-нардепа Василий Мокан (сейчас – депутат от Слуги народа) вместе с Разумковым в 2015 году владел компанией Украинская политконсалтинговая группа. После публикации Надеин подтвердил LIGA.net партнерство с Костиковым и Разумковым, с Палатным, по его словам, у них нет общих бизнес-интересов.

Взяться за Верес Надеину предложили местные власти, которые искали партнера для реконструкции стадиона, рассказывал бизнесмен в одном из интервью. Он вложил в объект 30 млн грн (нужно несколько сотен миллионов) и увеличил бюджет клуба с 4 сначала до 12, а после – до 28 млн грн.

Сейчас Верес идет на третьем месте в Первой лиге и считается одним из претендентов на выход в УПЛ.

Зачем Вересу IPO

Хорошие шансы на повышение Вереса в классе – одна из причин, почему именно сейчас клуб решил выпустить акции и стать первым в истории украинским публичным футбольным клубом. Выход в УПЛ сможет удвоить или даже утроить стоимость клуба, предположил на презентации IPO Игорь Мазепа, гендиректор компании Concorde Capital, которая сопровождает размещение.

Для размещения планируется выпустить новые акции. Размещение состоится 12 апреля на бирже ПФТС, Верес предложит потенциальным инвесторам 500 000 акций, предварительная цена за штуку – 100-200 грн, рассказывал Мазепа.

Мазепа и Надеин рассчитывают в основном на розничного инвестора со "средним чеком" покупки акций в 1000 – 10 000 грн. У менеджмента уже есть предварительные договоренности с ровенскими бизнесменами, которые готовы вложить порядка 1 млн грн, рассказывал президент клуба.

Всего Верес надеется привлечь через биржу 50 млн грн – 60% этой суммы планируется направить на строительство спортивной базы.

В проспекте эмиссии, зарегистрированном Нацкомиссией по ценным бумагам, Верес подробно рассказывает о том, как устроена его хозяйственная деятельность. Что клуб предлагает потенциальным покупателям своих акций?

"Настоящая народная команда". Акционеры Вереса будут участвовать в управлении клубом.

"Мы стали публичной компанией, чтобы юридически закрепить статус народной команды, – пояснил на пресс-конференции Надеин. – Тысячи болельщиков-акционеров будут гарантией, что клуб никогда не исчезнет и никуда не переедет".

Выпуск Вереса предполагает классический формат "Одна акция – один голос". Как уточнил LIGA.net Надеин, он намерен сохранить за собой контрольный пакет акций Вереса.

Льготные расходы на покупку акций. Concorde Capital возьмет на себя основные расходы, которые обычно приходится нести покупателям ценных бумаг (комиссии брокера, плата за открытие и обслуживание счета в ЦБ и т.п.). В проспекте говорится, что такие расходы могут составить около 2000 грн, но Concorde обещает ограничить их 10% от суммы.

Дивидендов не будет. Верес сразу предупреждает: клуб привлекает финансирование для развития футбола, поэтому в краткосрочной перспективе он не планирует выплаты дивидендов.

Прибыль – не сразу. За девять месяцев 2020 года Верес получил 1,6 млн грн убытка. В 2021 году клуб ожидает 10 млн грн убытка, в 2022 – около 3 млн грн прибыли.

Основная статья расходов клуба – зарплаты футболистов: порядка 13 млн грн из общего бюджета в 28. Выплаты состоят из двух частей: официальная (например, оклад главного тренера Юрия Вирта – 12 500 грн в месяц) и "доплата за использование имиджевых прав". Надеин утверждает, что все выплаты футболистам официальны – с них клуб платит все налоги за исключением единого социального взноса, которого нет в части имиджевых прав.

Где клуб будет брать деньги. Без учета акций, Верес планирует получить 45 млн грн дохода в 2021-22 годах.

25 млн должны принести спонсорские контракты и "меценатские деньги" (Укртепло Надеина, ровенская фирма Семикс Бетон, местные власти). Еще 7 млн клуб получит от структур собственника как "беспроцентный займ".

В 2022 Верес планирует переехать на домашнюю арену, что позволит увеличить доход от билетов в 10 раз – до 10 млн грн (предполагается средняя посещаемость 5000 человек при средней стоимости билета 100 грн).

Если клуб выйдет в Премьер-лигу, Надеин ожидает до $1 млн дополнительных доходов за счет спонсорства, трансляций и рекламы.

Сенсация или провал? Есть у Вереса шанс на успех

Способно ли IPO Вереса стать примером для других клубов?

Два топ-менеджера команд из низших дивизионов и два финансиста, с которыми говорила LIGA.net, скептически оценивают перспективы этой идеи. "Проблема в том, что на рынке нет денег, – считает один из функционеров. – Это хорошая тема, но ее нужно развивать десятилетиями".

Дополнительная сложность: IPO – это расходы. Надеин отметил, что Верес потратил только 1 млн грн на юристов, еще 300 000 грн – расходы на регистрацию эмиссии в НКЦБФР. Обычно административные косты занимают 7-8% от суммы размещения, уточнил Мазепа. В случае Вереса это минимум 4 млн грн.

Однако шансы привлечь деньги на рынке у клуба есть, считает предправления Украинской Биржи Артемий Ершов. "50 млн – не такая уж большая сумма даже для нашего рынка, – говорит он. – К тому же сейчас неплохой момент: ставки падают, инвесторы ищут более доходные инструменты".

Проблемой может стать недостаточная регулированность рынка: потенциальных инвесторов могут отпугнуть недавние примеры, когда крупные акционеры пользовались правом принудительного выкупа миноритарных долей (процедура Squeeze-out) по заниженным ценам, добавляет менеджер одного из банков с украинским капиталом.

Верес станет 25-м футбольным клубом в Европе, чьи акции торгуются на фондовых биржах. Самые близкие примеры – польские Рух Хожув и Катовице (сейчас их капитализация – по $3 млн), а также македонские Тетекс и Силекс ($14 млн и $1 млн).

Что, если в истории с Вересом что-то опять пойдет не так? Собственник клуба обещает этого не допустить.

"Мы договорились, что владелец Вереса будет поддерживать стоимость акций, как минимум в течение года-полутора, – сказал Мазепа. – Он будет сам выкупать их по определенной цене, чтобы показать серьезность своих намерений".

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