Акции европейских оборонных компаний выросли после заявлений Трампа о войне в Украине

Акции Saab, Hensoldt и MilDef Group выросли на фоне заявлений Трампа о возвращении территорий Украине

Фото: Saab

Акции европейских компаний в среду, 24 сентября, открылись снижением, но оборонный сектор показал рост после последних комментариев президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине. Об этом пишет CNBC.

Индекс Stoxx Europe Aerospace and Defense вырос на 1,1%. Больше всего подорожали шведская компания Saab (+5%), немецкий производитель танковых запчастей Hensoldt (+4,5%) и шведская MilDef Group (+3,4%).

Трамп заявил, что Украина может восстановить контроль над всей своей территорией при поддержке ЕС и НАТО.

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН он также поддержал право стран НАТО сбивать любые российские самолеты, нарушающие их воздушное пространство.

В то же время инвесторы обеспокоены рынком в глобальном масштабе. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что цены на активы, включая акции, находятся на завышенном уровне.

На азиатских рынках акции ночью падали, тогда как фьючерсы на американские акции оставались стабильными.