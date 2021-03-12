"План спасения Америки" от Байдена подстегнул рыночные индексы Dow Jones и S&P 500

Рыночные индексы Dow Jones и S&P 500 достигли новых исторических рекордов после подписания президентом США Джо Байденом "пакета спасения экономики" на $1,9 трлн, Nasdaq также растет. Об этом сообщает CNBC.

Индекс The Nasdaq Composite, учитывающий акции крупнейших игроков технологического рынка, поднялся на 2,5% до 13,398.67 пунктов. В частности, акции Tesla выросли на 4,7%, а Apple, Facebook, Alphabet and Netflix выросли минимум на 3% каждый.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Индекс S&P 500 поднялся на 1% до 3,939.34 на закрытии, чем "побил" предыдущий рекорд февраля.

The Dow Jones Industrial Average вырос на 188.57 пунктов, или 0,6%, до 32485.59, что является самым высоким показателем за все время.

11 марта Президент США Джо Байден подписал закон о стимулировании роста экономики на $1,9 триллиона. Большинство американцев получат по $1400 помощи.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.