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"План спасения Америки" от Байдена подстегнул рыночные индексы Dow Jones и S&P 500

12.03.2021, 10:11
Иллюстративное фото: pixabay.com

Рыночные индексы Dow Jones и S&P 500 достигли новых исторических рекордов после подписания президентом США Джо Байденом "пакета спасения экономики" на $1,9 трлн, Nasdaq также растет. Об этом сообщает CNBC.

Индекс The Nasdaq Composite, учитывающий акции крупнейших игроков технологического рынка, поднялся на 2,5% до 13,398.67 пунктов. В частности, акции Tesla выросли на 4,7%, а Apple, Facebook, Alphabet and Netflix выросли минимум на 3% каждый.

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Индекс S&P 500 поднялся на 1% до 3,939.34 на закрытии, чем "побил" предыдущий рекорд февраля.

The Dow Jones Industrial Average вырос на 188.57 пунктов, или 0,6%, до 32485.59, что является самым высоким показателем за все время.

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Наталия Софиенко
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Netflix S&P Dow Jones
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