Польский фондовый рынок на подъеме: инвесторы делают ставку на мир в Украине

Индекс WIG на Варшавской бирже растет невиданными темпами. FT объясняет, с чем это связано

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Фондовый рынок Польши стал одним из самых успешных в мире в этом году. Основной индекс Варшавской фондовой биржи – WIG – вырос на 28,6% с начала года, опережая даже такие успешные рынки, как Чили и Греция, пишет Financial Times.

Для сравнения, американский индекс S&P 500 вырос всего на 1%.

Индекс WIG (Warszawski Indeks Giełdowy) включает крупнейшие и ликвидные компании, торгующиеся на бирже. Самыми известными из них являются PKO Bank, нефтегазовая компания PKN Orlen, энергетическая группа PGE, IT-компания CD Projekt, ритейлер LPP, маркетплейс Allegro.eu. На Варшавской бирже также торгуются акции отдельных украинских бизнесов, в частности Агротон, Астарта, Coal Energy, ИМК, KSG Agro, MLK Foods.

Успех польского фондового рынка имеет несколько объяснений: это и стабильная экономика страны, и значительный приток иностранного капитала, и сравнительно низкая оценка стоимости акций.

Кроме того, Польша имеет меньшую уязвимость к торговой войне, начатой Дональдом Трампом, так как примерно 75% польской торговли осуществляется в рамках Евросоюза.

Инвесторы также рассматривают Польшу как стратегический хаб для будущего восстановления Украины после войны.

"Я считаю, что одна из ключевых причин роста рынка состоит в том, что инвесторы действительно делают ставку на мир в Украине", – цитирует FT эксперта Анджея Кубисяка, заместителя директора Польского экономического института.