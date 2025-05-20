Польський фондовий ринок на підйомі: інвестори роблять ставку на мир в Україні

Індекс WIG на Варшавській біржі зростає небаченими темпами. FT пояснює, з чим це пов'язано

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Фондовий ринок Польщі став одним із найбільш успішних у світі цього року. Основний індекс Варшавської фондової біржі – WIG – зріс на 28,6% з початку року, випереджаючи навіть такі успішні ринки, як Чилі та Греція, пише Financial Times.

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Для порівняння, американський індекс S&P 500 зріс лише на 1%.

Індекс WIG (Warszawski Indeks Giełdowy) включає найбільші та найліквідніші компанії, що торгуються на біржі. Найвідомішими та найбільшими з них є PKO Bank, нафтогазова компанія PKN Orlen, енергетична група PGE, IT-компанія CD Projekt, ритейлер LPP, маркетплейс Allegro.eu. На Варшавській біржі також торгуються акції окремих українських бізнесів, зокрема Агротон, Астарта, Coal Energy, ІМК, KSG Agro, MLK Foods.

Успіх польського фондового ринку має кілька пояснень: це і стабільна економіка країни, і значний приплив іноземного капіталу, і порівняно низька оцінка вартості акцій.

Крім того, Польща має меншу вразливість до торговельної війни, розпочатої Дональдом Трампом, бо приблизно 75% польської торгівлі здійснюється в межах Євросоюзу.

Інвестори також розглядають Польщу як стратегічний хаб для майбутньої відбудови України після закінчення війни.

"Я вважаю, що одна з ключових причин зростання ринку полягає в тому, що інвестори дійсно роблять ставку на мир в Україні", – цитує FT експерта Анджея Кубісяка, заступника директора Польського економічного інституту.