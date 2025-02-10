"Рік прориву": Польща розпочала нову економічну програму з інвестиціями у $160 млрд

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про початок національної економічної програми "Рік прориву", яка передбачає залучення у 2025 році 650 млрд злотих ($160 млрд) іноземних інвестицій. Про це пише видання Wprost.

"2025 рік стане роком прориву, позитивного прориву, на який ми так довго чекали. Це проста стратегія: інвестиції, інвестиції, інвестиції", — сказав Туск під час презентації програми на Варшавській фондовій біржі.

Польський прем'єр підтвердив, що вже відбулися "просунуті" переговори з найбільшими технологічними гігантами Google, Amazon, IBM, Microsoft, і керівництво цих компаній незабаром відвідає Польщу.

Також програма передбачає інвестиції в мережу залізниць ($45 млрд до 2032 року) та будівництво другої атомної станції.

Перед запуском програми буде проведена дерегуляція роботи бізнесу і незабаром будуть ухвалені закони, які спрощують роботу великих і малих компаній у Польщі. Водночас будуть враховані рекомендації бізнесу. Відповідати за дерегуляцію призначили голову приватного поштового оператора InPost Рафала Бржоску.