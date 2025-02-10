"Год прорыва": Польша начала новую экономическую программу с инвестициями в $160 млрд

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Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о начале национальной экономической программы "Год прорыва", которая предполагает привлечение в 2025 году 650 млрд злотых ($160 млрд) иностранных инвестиций. Об этом пишет издание Wprost.

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"2025 год станет годом прорыва, позитивного прорыва, которого мы так долго ждали. Это простая стратегия: инвестиции, инвестиции, инвестиции", — сказал Туск во время презентации программы на Варшавской фондовой бирже.

Польский премьер подтвердил, что уже состоялись "продвинутые" переговоры с крупнейшими технологическими гигантами Google, Amazon, IBM, Microsoft, и руководство этих компаний вскоре посетит Польшу.

Также программа предполагает инвестиции в сеть железных дорог ($45 млрд до 2032 года) и строительство второй атомной станции.

Перед запуском программы будет проведена дерегуляция работы бизнеса и вскоре будут прияты законы, упрощающие работу крупных и небольших компаний в Польше. При этом будут учтены рекомендации бизнеса. Отвечать за дерегуляцию назначили главу частного почтового оператора InPost Рафала Бржоску.