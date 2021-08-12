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Сравнение эффективности вакцин обвалило акции Moderna и BioNTech

12.08.2021, 16:43
Сравнение эффективности вакцин обвалило акции Moderna и BioNTech - Фото
Вакцина от коронавируса Moderna (фото - EPA)

Акции биотехнологических компаний Moderna и BioNTech в среду, 11 августа, резко упали на фоне сообщений о том, что Европейский союз изучает возможные побочные эффекты от их вакцин против COVID-19, пишет Market Insider.

Ценные бумаги немецкой компании BioNTech, котирующиеся на бирже Moderna и США, упали на 19%. Падение Moderna еще больше отодвинуло акции от рекордного максимума, достигнутого в понедельник, 9 августа. Акции Pfizer упали на 4%.

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К закрытию акции Moderna потеряли 15,64%, BioNTech — 13,76%, а американской компании Pfizer — 3,90%.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что начало оценку отчетов о кожной эритреме и воспалении почек, появившихся после вакцинации с использованием Comirnaty, разработанного Pfizer и BioNTech, и Spikevax, продукта от Moderna.

Акции Moderna в понедельник выросли на 17% до рекордного максимума закрытия, отчасти после того, как вакцина от коронавируса получила одобрение для использования в Австралии, а Швейцария одобрила вакцинацию для инъекций молодым людям в возрасте от 12 до 17 лет. Стоимость Moderna в понедельник выросла почти на $200 млрд, что стало результатом массового роста более чем на 360% в течение года.

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Наталия Софиенко
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Moderna BioNtech вакцина акции
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