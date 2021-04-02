Трейдера из США обвиняют в махинациях с помощью "инсайдов" репортера Bloomberg

Федеральное большое жюри в Бруклине обвиняет владельца Джейсона Пельца в инсайдерской торговле – торговле ценными бумагами, имея доступ к конфиденциальной информации о компаниях. Такую информацию ему предоставлял репортер агентства Bloomberg, сообщает Reuters.

Согласно обвинительному акту, Пельц получал от репортера Эда Хаммонда важную непубличную информацию о компаниях, о которых писал Хаммонд. Эту информацию Пельц использовал "для торговли акциями компаний незадолго до публикации статей, написанной репортером, о каждой из этих компаний".

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В частности, в 2016 году Пельц купил акции компании Ferro на основании инсайдерской информации о том, что ее могут поглотить. Позже на Bloomberg была опубликована соответствующая статья о Ferro.

Всего Пельца обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

В обвинительном заключении не упоминается имя журналиста или СМИ. Журналиста и медиа идентифицировали по статьям, которые упоминаются в судебных документах.

Самого журналиста ни в чем не подозревают. В Bloomberg заявил, что им ничего не известно о каких-либо нарушениях с его стороны. При этом в статьи, указанные в обвинительном акте, имеют несколько источников и как минимум двух репортеров-авторов.

В 2013 году Bloomberg уже обвиняли в инсайдерской торговле. Тогда журналисты издания получали доступ к данным торговой системы Bloomberg, что могло привести к инсайдерской торговле.

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Александр Мясищев

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