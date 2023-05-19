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Де і як вивчити основи технології блокчейн p

19.05.2023, 17:35
Де і як вивчити основи технології блокчейн - Фото

На правах реклами

Ринок криптовалют впевнено крокує до світового лідерства у фінансовому секторі. У цьому немає нічого дивного, адже після кількох криз вкладники стали дедалі менше довіряти банківській системі й дедалі більше почали звертати увагу на технологію блокчейн. Вона забезпечує повну незалежність та анонімність криптовалюти, тому ціна біткоїна не може регулюватися будь-якою стороною. 

Перші інвестори в крипту давно замислюються щодо створення власних токенів, а трейдери отримують ширші можливості для торгівлі монетами та розрахунків в онлайн-офлайн магазинах. Щоб не залишатися осторонь, важливо вивчити принцип роботи блокчейн технології. Водночас досі є "інформаційний голод", оскільки знайти компетентні джерела для вивчення блокчейн досить складно. 

З одного боку, така ситуація робить інвестиції та торгівлю криптовалютою досить непередбачуваною, з іншого – ви отримуєте можливість самостійно розробити стратегію, котра принесе хороший прибуток.

Де шукати інформацію про технологію блокчейн?

Хоча технологія блокчейн увійшла до нашого життя понад 10 років тому, вона все ще розвивається. Разом із нею розвиваються і теоретики децентралізованої системи, які займаються навчанням інвесторів-початківців. Однак не варто впадати у відчай і діяти навмання, почерпнути достатньо інформації можна у:

  • маркетологів;
  • успішних трейдерів та інвесторів;
  • розробників цифрових валют;
  • дизайнерів бізнес-проєктів. 

Звичайно ж, тут не йдеться про особисте знайомство, адже в такому разі ви не читали б цю статтю. Багато трейдерів та програмістів ведуть блоги, подкасти та соціальні мережі, де діляться секретами технології блокчейн, а також розповідають принципи торгівлі на криптобіржах. Не варто зациклюватися лише на одному джерелі інформації. Бажано черпати її в кількох людей. 

Сьогодні навіть керівники ІТ-сектору намагаються розширювати знання своїх підопічних на тему децентралізованих систем. З цією метою для них організовують тренінги та навчальні програми. Багато консультантів вводяться до штату компаній, які так чи інакше хочуть задіяти криптовалюту у своїй роботі.

Чи можна вивчити блокчейн технологію самостійно?

Перші трейдери на криптовалютних біржах самі осягали ази торгівлі токенами. Варто зазначити, що принцип торгових операцій не відрізняється від класичних бірж цінних паперів. Саме тому ви можете вивчити базові терміни трейдингу. Також бажано підтягнути англійську мову, оскільки передові блоги та подкасти ведуться саме нею.

Рівень англійської має дозволяти розуміти як написані терміни, так і сприймати інформацію на слух. Варто сказати, що знання іноземної мови ще нікому не зашкодило, і вона може знадобитися і в інших сферах. 

Щоб отримувати необхідну інформацію регулярно, підпишіться на подкасти та канали на Youtube. Це дозволить бути в курсі змін у блокчейн технології, а також заздалегідь дізнаватися про проведення різних навчальних конференцій. Паралельно з вивченням базових принципів децентралізованої системи ви можете робити перші кроки у трейдингу. Використовуючи досвід успішних інвесторів, намагайтеся вловлювати закономірності, що допоможуть розробити власну стратегію. Бажаємо успіху. 

Binanceблокчейн
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