Кредитування ФОП в Україні: чому класична модель не працює та що змінює сервіс Amplio

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2025 рік став ще одним викликом для українського малого бізнесу. В умовах високої конкуренції, інфляції та постійної перебудови економіки саме ФОПи (фізичні особи-підприємці) стали головними драйверами гнучкого ринку. Проте доступ до фінансування для них залишається болючим місцем.

Класичні банки не поспішають та з великою обережністю кредитують ФОПів через відсутність застав, спрощену форму звітності та нестабільність доходу. Як наслідок — більшість підприємців змушені покладатися на власні обігові кошти, позики від друзів або мізерні ліміти по кредитним карткам для фізичних осіб.

Болі та виклики: з чим стикається ФОП

Нестабільність доходів. ФОПи часто мають сезонний або проектний характер доходів. Швидкоплинність потреб. Бізнес потребує грошей "тут і зараз": на закупку товару, ремонт обладнання, оренду, рекламу. Відсутність застави. Малий бізнес часто не має майна, яке банки готові прийняти як забезпечення. Недовіра та нелюбов до банку. Підприємці втомилися вiд складнощів: черги, довгі рішення, перевірки, бюрократія

Чому класичне банківське кредитування потребує змін

Банки не адаптувалися до нової структури малого підприємництва. Багато з них орієнтуються на юридичних осіб, великий обіг і стабільний кеш-флоу. Натомість сучасний ФОП — це динамічний, іноді сезонний бізнес, який потребує оперативного доступу до фінансів. У результаті банки часто просто ігнорують потреби малого підприємця або пропонують нерелевантні продукти. Видача кредиту ФОПу може тривати декілька днів, що навряд сподобається потенційному клієнту.

Тому все більше підприємців шукають кредит для ФОП в онлайн-сервісах, де рішення приймається швидко та без зайвої бюрократії.

Як Amplio вирішує цю проблему

Онлайн-сервіс Amplio — це нове фiнтех-рiшення для мiкробiзнесу. Сервіс, що видає кредити фізичним особам – підприємцям в розмірі до 500 тис грн з прозорими умовами, без застави, без довiдок i без довгого очікування вiдповiдi.

Що пропонує Amplio:

Кредити до 500 тис грн — саме те, що потрібно на обігові кошти, оренду, закупівлі, рекламу

Онлайн-заявка за 5-10 хвилин, мінімум паперів

Видачу кредиту за 30 хв

Підсумок

Українському ринку кредитування ФОП потрібна трансформація — від паперової бюрократії до цифрової швидкості. Мiкробiзнес заслуговує на фiнансування, яке працює в його ритмi: швидке, просте, онлайн. Саме таким i є формат Amplio. І якщо ми хочемо бачити сильний малий бізнес — настав час давати йому інструменти для росту, а не бар’єри для виживання.

У 2025 роцi майбутнє кредитування ФОП — не за чергами в банк, а за клiком у смартфонi.

Автор: Тарас Гіфес, CEO Amplio та спеціаліст банківського/фінтех сектору