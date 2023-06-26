Матір працівниці податкової купила квартиру за 12 млн грн. ДБР перевіряє, звідки гроші
У керівниці одного із сусідніх з Києвом регіональних управлінь Державної податкової служби пройшли обшуки за фактом придбання елітної нерухомості у столиці. Перевіряються факти можливого отримання доходу від продажу майна на тимчасово окупованій території України, повідомляє Офіс генпрокурора.
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Обшуки пройшли у межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного збагачення чиновниці (ч. 1 ст. 368-5 КК України), повідомляє ДБР.
Крім того, керівниця управління податкової через знайому продала свою квартиру та дві земельних ділянки в АР Крим, але, зазначає ДБР, "ці гроші також не могли покрити купівлю елітної нерухомості в Києві".
"Отримані від угоди мільйони рублів були перераховані на рахунок чоловіка фігурантки у російському банку, який перебуває під санкціями України та ЄС. Також податківиця сплатила податки до бюджету РФ за реалізацію цього майна", – зазначило ДБР.
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