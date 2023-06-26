UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мать сотрудницы налоговой купила квартиру за 12 млн грн. ГБР проверяет, откуда деньги

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 11:49
Мать сотрудницы налоговой купила квартиру за 12 млн грн. ГБР проверяет, откуда деньги - Фото
Фото: ГБР

У руководительницы одного из соседних с Киевом региональных управлений Государственной налоговой службы прошли обыски по факту приобретения элитной недвижимости в столице. Проверяются факты возможного получения дохода от продажи имущества на временно оккупированной территории Украины, сообщает Офис генпрокурора.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Обыски прошли в рамках расследования уголовного производства по незаконному обогащению чиновницы (ч. 1 ст. 368-5 УК Украины), сообщает ГБР.

По данным следствия, в 2023 году мать сотрудницы налоговой приобрела право собственности на квартиру и два парко-места в одном из элитных жилых комплексов Киева. По предварительной оценке, рыночная стоимость имущества составляет 12 млн грн, что "существенно превышает официальные доходы как самой чиновницы, так и ее матери".

Кроме того, руководительница управления налоговой через знакомую продала свою квартиру и два земельных участка в АР Крым, но, отмечает ГБР, "эти деньги также не могли покрыть покупку элитной недвижимости в Киеве".

"Полученные от сделки миллионы рублей были перечислены на счет мужа фигурантки в российском банке, находящемся под санкциями Украины и ЕС. Также сотрудница налоговой уплатила налоги в бюджет РФ за реализацию этого имущества", – отметило ГБР.

Вера Касиян
недвижимостьнезаконное обогащениегбрналоговая
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 