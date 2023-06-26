Мать сотрудницы налоговой купила квартиру за 12 млн грн. ГБР проверяет, откуда деньги

У руководительницы одного из соседних с Киевом региональных управлений Государственной налоговой службы прошли обыски по факту приобретения элитной недвижимости в столице. Проверяются факты возможного получения дохода от продажи имущества на временно оккупированной территории Украины, сообщает Офис генпрокурора.

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Обыски прошли в рамках расследования уголовного производства по незаконному обогащению чиновницы (ч. 1 ст. 368-5 УК Украины), сообщает ГБР.

По данным следствия, в 2023 году мать сотрудницы налоговой приобрела право собственности на квартиру и два парко-места в одном из элитных жилых комплексов Киева. По предварительной оценке, рыночная стоимость имущества составляет 12 млн грн, что "существенно превышает официальные доходы как самой чиновницы, так и ее матери".

Кроме того, руководительница управления налоговой через знакомую продала свою квартиру и два земельных участка в АР Крым, но, отмечает ГБР, "эти деньги также не могли покрыть покупку элитной недвижимости в Киеве".

"Полученные от сделки миллионы рублей были перечислены на счет мужа фигурантки в российском банке, находящемся под санкциями Украины и ЕС. Также сотрудница налоговой уплатила налоги в бюджет РФ за реализацию этого имущества", – отметило ГБР.