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У руководства налоговой Киева обыски по делу о хищении 30 млрд грн из бюджета – источник

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 09:17
У руководства налоговой Киева обыски по делу о хищении 30 млрд грн из бюджета – источник - Фото
Фото: Государственное бюро расследований

В среду, 1 февраля, у руководства налоговой Киева проходят обыски по делу о незаконном получении возмещения НДС из государственного бюджета. Сумма ущерба оценивается в 30 млрд грн. Об этом LIGA.net сообщил источник в правоохранительных органах.

Обыски проводят следователи Государственного бюро расследований у заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве и и.о. главы налоговой службы Киева.

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Как уточнил собеседник, обыск касается незаконного получения возмещения НДС из государственного бюджета. По данным следствия, из-за незаконных действий в теневой оборот попало более 30 млрд грн госбюджета.

Наталія Софієнко
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коррупция Госбюро обыски госбюро расследований налоговая Киева
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