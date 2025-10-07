Підтримка збільшення оборонних витрат у ЄС падає: опитування

Дві третини європейців підтримують збільшення витрат на оборону, але цей показник знизився на 7 пунктів за останні півтора року

Фото: Depositphotos

Підтримка збільшення оборонних витрат у Європейському Союзі почала падати, показало опитування компанії Polling Europe для Euractiv.

На запитання "Чи повинні країни-члени ЄС більше інвестувати в оборону" 67% респондентів відповіли: "Так". Це на 7 відсоткових пунктів менше, ніж у квітні 2024 року, коли цей показник становив 74%.

Опитування охопило понад 5400 респондентів у країнах ЄС і проводилося 17-19 вересня. Попри те, що дві третини європейців досі підтримують збільшення інвестицій в оборону, тенденція цього показника знижується.

Фото: Polling Europe

Дані виявили географічний розкол: у Центральній та Східній Європі 76% респондентів підтримують збільшення оборонних бюджетів, у Північній Європі – 73%, тоді як у Південній Європі цей показник становить лише 59%.

Найбільші відмінності спостерігаються на рівні окремих країн. У Польщі, яка має спільний кордон з Росією, 86% опитаних рішуче підтримують збільшення витрат. Опитування проводилося приблизно через тиждень після того, як 19 російських безпілотників порушили польський повітряний простір.

Натомість в Італії лише 48% респондентів висловилися за збільшення оборонного фінансування, хоча в Іспанії цей показник сягає 68%.

Майже половина опитаних вважають, що оборонні інвестиції мають координуватися Європейською комісією, тоді як 41% віддає перевагу ухваленню рішень на національному рівні.

Загалом 52% європейців не впевнені, що континент готовий у військовому плані до тривалого конфлікту з третьою країною. Лише 10% опитаних оптимістично оцінюють рівень готовності.