Поддержка увеличения оборонных расходов в ЕС снижается: опрос

Две трети европейцев поддерживают увеличение расходов на оборону, но этот показатель снизился на 7 пунктов за последние полтора года

Фото: Depositphotos

Поддержка увеличения оборонных расходов в Европейском Союзе начала снижаться, показал опрос компании Polling Europe для Euractiv.

На вопрос "Должны ли страны-члены ЕС больше инвестировать в оборону" 67% респондентов ответили: "Да". Это на 7 процентных пунктов меньше, чем в апреле 2024 года, когда этот показатель составлял 74%.

Опрос охватил более 5400 респондентов в странах ЕС и проводился с 17 по 19 сентября. Несмотря на то, что две трети европейцев по-прежнему поддерживают увеличение инвестиций в оборону, эта тенденция снижается.

Фото: Polling Europe

Данные показали географический раскол: в Центральной и Восточной Европе 76% респондентов поддерживают увеличение оборонных бюджетов, в Северной Европе – 73%, тогда как в Южной Европе этот показатель составляет всего 59%.

Наибольшие различия наблюдаются на уровне отдельных стран. В Польше, которая граничит с Россией, 86% опрошенных решительно поддерживают увеличение расходов. Опрос проводился примерно через неделю после того, как 19 российских беспилотников нарушили польское воздушное пространство.

В то же время в Италии только 48% респондентов высказались за увеличение финансирования обороны, тогда как в Испании этот показатель достигает 68%.

Почти половина опрошенных считают, что инвестиции в оборону должны координироваться Европейской комиссией, в то время как 41% отдает предпочтение принятию решений на национальном уровне.

В целом 52% европейцев не уверены, что континент готов к длительному военному конфликту с третьей страной. Только 10% опрошенных оптимистично оценивают уровень готовности.