Politico: ЄС внесе Росію до чорного списку через відмивання грошей

Внесення РФ до списку країн з високим ризиком відмивання коштів зобов'яже європейські фінустанови посилити перевірку всіх трансакцій

Фото: EPA / STEPHANIE LECOCQ

Євросоюз внесе Росію до свого чорного списку країн з високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму. Про це повідомило Politico з посиланням на двох чиновників ЄС та проєкт відповідного документу.

Міжнародна група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) після повномасштабного вторгнення призупинила членство РФ, проте не внесла її до чорного списку, попри надані українською стороною докази. Ухвалення рішення блокували деякі країни групи БРІКС.

Європарламент неодноразово закликав Єврокомісію зробити те, що не зробила FATF. Виконавчий орган ЄС зобов'язався завершити перегляд до кінця 2025 року.

Politico ознайомилося з проєктом рішення щодо Росії, яке буде додатком до списку. Цей крок зобов'яже фінустанови посилити перевірку всіх трансакцій та змусить банки, які ще не вжили заходів, ще більше знизити ризики.

Читайте також Відмивання понад 9 млн грн. НАБУ і САП завершили розслідування щодо чинного нардепа