Politico: ЄС внесе Росію до чорного списку через відмивання грошей
Євросоюз внесе Росію до свого чорного списку країн з високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму. Про це повідомило Politico з посиланням на двох чиновників ЄС та проєкт відповідного документу.
Міжнародна група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) після повномасштабного вторгнення призупинила членство РФ, проте не внесла її до чорного списку, попри надані українською стороною докази. Ухвалення рішення блокували деякі країни групи БРІКС.
Європарламент неодноразово закликав Єврокомісію зробити те, що не зробила FATF. Виконавчий орган ЄС зобов'язався завершити перегляд до кінця 2025 року.
Politico ознайомилося з проєктом рішення щодо Росії, яке буде додатком до списку. Цей крок зобов'яже фінустанови посилити перевірку всіх трансакцій та змусить банки, які ще не вжили заходів, ще більше знизити ризики.
- Україна неодноразово наголошувала, що РФ має опинитися в чорному списку FATF. У зверненнях до FATF Україна наголошувала на фінансовій і військовій співпраці Росії з країнами високого ризику, такими як Північна Корея та Іран, а також на фінансуванні приватних військових угруповань, таких як група "Вагнер", і їхніх незаконних діях.
- Міністерство фінансів України раніше заявило, що альянс із КНДР також мав би стати підставою, щоб Росію нарешті внесли до чорного списку FATF.
- У червні ЄС додав Монако та Венесуелу до списку країн, що становлять високий ризик у сфері відмивання грошей і фінансування тероризму. А зі списку було вилучено ОАЕ, Гібралтар, Барбадос, Панаму, Ямайку, Філіппіни, Сенегал та Уганду.
Коментарі (0)