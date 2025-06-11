ЄС додав Монако та Венесуелу до чорного списку за відмивання грошей. Росію знову оминули
Європейський Союз додав Монако та Венесуелу до списку країн, що становлять високий ризик у сфері відмивання грошей і фінансування тероризму. Про це йдеться в оновленому документі, оприлюдненому Єврокомісією 10 червня.
Цей перелік ЄС формує, орієнтуючись на рекомендації глобальної організації FATF (Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів), створеної G7.
Серед нових фігурантів списку:
- Монако, яке давно фігурує у розслідуваннях щодо "паркування" коштів російських олігархів, зокрема згаданих у справах Сергія Магнітського;
- Венесуела, яка є під міжнародними санкціями.
Крім них, до списку також додано Алжир, Анголу, Кот-д’Івуар, Кенію, Лаос, Ліван, Намібію та Непал.
Водночас зі списку виключено Об’єднані Арабські Емірати, Гібралтар, Барбадос, Панаму, Ямайку, Філіппіни, Сенегал та Уганду.
Росію знову не вписали
Як повідомляє Politico, низка депутатів Європарламенту закликала додати до списку Росію, з огляду на її роль у глобальних схемах відмивання коштів. Однак цього не сталося – як і минулого року, коли Росію не вдалося вписати у чорний список FATF через опір з боку країн BRICS.
ОАЕ та політична чутливість
Виключення Об’єднаних Арабських Еміратів викликало дискусії. Частина євродепутатів вважає, що країна зробила недостатньо для посилення фінансового контролю, попри надані письмові зобов’язання про співпрацю з ЄС та Європолом.
"Торгова угода з ОАЕ дозволить злочинцям знову зливати "брудні" гроші у нашу фінансову систему", – заявив депутат Європарламенту від Зелених Расмус Андресен.
Іспанські центристи також розкритикували рішення про виключення Гібралтару.
Очікується, що єврокомісарка з фінансових послуг Марія Луїш Альбукерке найближчим часом зустрінеться з депутатами для обговорення списку.
- Україна неодноразово наголошувала, що РФ має опинитися в чорному списку Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force – FATF). У зверненнях до FATF Україна наголошувала на фінансовій і військовій співпраці Росії з країнами високого ризику, такими як Північна Корея та Іран, а також на фінансуванні приватних військових угруповань, таких як група "Вагнер", і їхніх незаконних діях.
- Міністерство фінансів України раніше заявило, що альянс із КНДР також мав би стати підставою, щоб Росію нарешті внесли до чорного списку FATF.