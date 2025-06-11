ЕС внес Монако и Венесуэлу в черный список за отмывание денег. Россию снова обошли
Европейский Союз внес Монако и Венесуэлу в список стран, представляющих высокий риск в области отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом говорится в обновленном документе, обнародованном Еврокомиссией 10 июня.
Этот перечень ЕС формирует, ориентируясь на рекомендации глобальной организации FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием средств), созданной G7.
Среди новых фигурантов списка:
- Монако, давно фигурирующее в расследованиях по "парковке" средств российских олигархов, в частности упомянутых по делам Сергея Магнитского;
- Венесуэла, находящаяся под международными санкциями.
Кроме них, в список также добавлены Алжир, Ангола, Кот-д'Ивуар, Кения, Лаос, Ливан, Намибия и Непал.
В то же время из списка исключены Объединенные Арабские Эмираты, Гибралтар, Барбадос, Панама, Ямайка, Филиппины, Сенегал и Уганда.
Россию снова не включили
Как сообщает Politico, ряд депутатов Европарламента призывали внести в список Россию, учитывая ее роль в глобальных схемах отмывания средств. Однако этого не произошло – как и в прошлом году, когда Россию не удалось внести в черный список FATF из-за сопротивления со стороны BRICS.
ОАЭ и политическая чувствительность
Исключение Соединенных Арабских Эмиратов вызвало дискуссии. Часть евродепутатов считает, что страна сделала недостаточно для усиления финансового контроля, несмотря на предоставленные письменные обязательства по сотрудничеству с ЕС и Европолом.
"Торговое соглашение с ОАЭ позволит преступникам снова сливать "грязные" деньги в нашу финансовую систему", – заявил депутат Европарламента от Зеленых Расмус Андресен.
Испанские центристы также раскритиковали решение об исключении Гибралтара.
Ожидается, что еврокомиссар по финансовым услугам Мария Луиш Альбукерке в ближайшее время встретится с депутатами для обсуждения списка.
- Украина неоднократно отмечала, что РФ должна оказаться в черном списке Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force – FATF). В обращениях к FATF Украина указывала на финансовое и военное сотрудничество России со странами высокого риска, такими как Северная Корея и Иран, а также на финансирование частных военных группировок, таких как группа "Вагнер", и их незаконные действия.
- Министерство финансов Украины ранее заявило, что альянс с КНДР также должен стать основанием, чтобы Россию наконец-то внесли в черный список FATF.