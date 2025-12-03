Politico: ЕС внесет Россию в черный список из-за отмывания денег

Внесение РФ в список стран с высоким риском отмывания средств обяжет европейские финучреждения усилить проверку всех трансакций

Фото: EPA / STEPHANIE LECOCQ

Евросоюз внесет Россию в свой черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщило Politico со ссылкой на двух чиновников ЕС и проект соответствующего документа.

Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) после полномасштабного вторжения приостановила членство РФ, однако не внесла ее в черный список, несмотря на предоставленные украинской стороной доказательства. Принятие решения блокировали некоторые страны группы БРИКС.

Европарламент неоднократно призывал Еврокомиссию сделать то, что не сделала FATF. Исполнительный орган ЕС обязался завершить пересмотр до конца 2025 года.

Politico ознакомилось с проектом решения по России, которое будет приложением к списку. Этот шаг обяжет финучреждения усилить проверку всех трансакций и заставит банки, которые еще не приняли меры, еще больше снизить риски.

Читайте также Отмывание более 9 млн грн. НАБУ и САП завершили расследование в отношении действующего нардепа