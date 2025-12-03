Politico: ЕС внесет Россию в черный список из-за отмывания денег
Евросоюз внесет Россию в свой черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщило Politico со ссылкой на двух чиновников ЕС и проект соответствующего документа.
Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) после полномасштабного вторжения приостановила членство РФ, однако не внесла ее в черный список, несмотря на предоставленные украинской стороной доказательства. Принятие решения блокировали некоторые страны группы БРИКС.
Европарламент неоднократно призывал Еврокомиссию сделать то, что не сделала FATF. Исполнительный орган ЕС обязался завершить пересмотр до конца 2025 года.
Politico ознакомилось с проектом решения по России, которое будет приложением к списку. Этот шаг обяжет финучреждения усилить проверку всех трансакций и заставит банки, которые еще не приняли меры, еще больше снизить риски.
- Украина неоднократно подчеркивала, что РФ должна оказаться в черном списке FATF. В обращениях к FATF Украина отмечала финансовое и военное сотрудничество России со странами высокого риска, такими как Северная Корея и Иран, а также финансирование частных военных группировок, таких как группа "Вагнер", и их незаконные действия.
- Министерство финансов Украины ранее заявило, что альянс с КНДР также должен был бы стать основанием, чтобы Россию наконец внесли в черный список FATF.
- В июне ЕС добавил Монако и Венесуэлу в список стран, представляющих высокий риск в сфере отмывания денег и финансирования терроризма. А из списка были исключены ОАЭ, Гибралтар, Барбадос, Панама, Ямайка, Филиппины, Сенегал и Уганда.
