"Просто немає яєць". У Польщі виник дефіцит через пташиний грип

Фото: Pexels

Польща й інші європейські країни зіткнулися з дефіцитом курячих яєць через спалахи пташиного грипу та хвороби Ньюкасла, що призвело до зростання оптових цін і загрожує подорожчанням у роздрібній торгівлі. Про це повідомляє польське видання TWN24.

"Лише два місяці тому Палата прогнозувала, що ціни на яйця будуть високими, але стабільними до кінця цього року. Сьогодні ці оцінки вже не є дійсними через спалахи пташиного грипу в Польщі та Європі", – пояснила Катажина Гавронська, голова Національної палати птахівництва та птахівників Польщі (KIPDIP).

Боротьба з пташиним грипом і профілактичні заходи ліквідовують або обмежують роботу багатьох виробничих центрів. Водночас сектор страждає від хвороби Ньюкасла, яка завдає значних додаткових збитків.

Ціни на яйця в угодах між фермерами та пакувальними підприємствами зросли на 60% порівняно з минулим роком для яєць розміру M і на 50% для розміру L.

За даними Палати, зростання оптових цін значно прискорилося за останній місяць. Середня зміна цін у жовтні порівняно з вереснем становила 12%.

"Просто немає яєць. Ми не змогли відновити поголів’я після інфекційних хвороб, які раніше їх знищували. Неможливо відновити виробничий потенціал за кілька тижнів. У сільському господарстві це займає місяці, а тепер цей процес ще й перервано новими спалахами хвороб птиці", – наголосила Гавронська.

Голова KIPDiP попередила, що споживачі не повинні розраховувати на імпорт як розв'язання проблеми. Вся Європа у подібній ситуації з дефіцитом яєць через поширення пташиного грипу.