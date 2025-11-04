"Просто нет яиц". В Польше возник дефицит из-за птичьего гриппа

Вспышки птичьего гриппа уничтожили производственные мощности, а оптовые цены выросли на 60% по сравнению с прошлым годом

Фото: Pexels

Польша и другие европейские страны столкнулись с дефицитом куриных яиц из-за вспышек птичьего гриппа и болезни Ньюкасла, что привело к росту оптовых цен и угрожает подорожанием в розничной торговле. Об этом сообщает польское издание TVN24.

"Всего два месяца назад Палата прогнозировала, что цены на яйца будут высокими, но стабильными до конца этого года. Сегодня эти прогнозы уже недействительны из-за вспышек птичьего гриппа в Польше и Европе", – пояснила Катажина Гавронская, глава Национальной палаты птицеводства и птицеводов Польши (KIPDIP).

Борьба с птичьим гриппом и профилактические меры приводят к прекращению или ограничению работы многих производственных центров. Одновременно с этим сектор страдает от болезни Ньюкасла, которая наносит значительный дополнительный ущерб.

Цены на яйца в соглашениях между фермерами и упаковочными предприятиями выросли на 60% по сравнению с прошлым годом для яиц размера M и на 50% для размера L.

По данным палаты, рост оптовых цен значительно ускорился за последний месяц. Среднее изменение цен в октябре по сравнению с сентябрем составило 12%.

"Просто нет яиц. Мы не смогли восстановить поголовье после инфекционных заболеваний, которые ранее уничтожали их. Невозможно восстановить производственный потенциал за несколько недель. В сельском хозяйстве это занимает месяцы, а теперь этот процесс прерван еще и новыми вспышками птичьих болезней", – подчеркнула Гавронская.

Глава KIPDiP предупредила, что потребители не должны рассчитывать на импорт как на решение проблемы. Вся Европа находится в подобной ситуации с дефицитом яиц из-за распространения птичьего гриппа.