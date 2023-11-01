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Рейтинг Банку Альянс підвищено через стійкі операційні показники p

01.11.2023, 08:30
Рейтинг Банку Альянс підвищено через стійкі операційні показники - Фото

На правах реклами

Агентство Standard & Poor’s (S&P), один зі світових лідерів у аналізі зовнішніх та внутрішніх ризиків фінансових установ, підвищило рейтинг Банку Альянс до "ССС+" з прогнозом "Стабільний". (S&P) вважає, що хоча банк функціонує в дуже вразливому та складному економічному та операційному середовищі, діяльність банку є стабільною, а фінансові результати покращилися, що свідчить про стійкість установи.

Цей прогноз відображає думку Standard & Poor’s, що Банк Альянс підтримуватиме стійку операційну діяльність, і його фінансові результати залишатимуться стабільними, як і в першій половині 2023 року. Порівняно з загальними показниками українського банківського сектору, результати діяльності Банку Альянс виявилися кращими за прогнозами, попри надзвичайно складні операційні умови, спричинені повномасштабним вторгненням росії.

У 2023 році Банк Альянс запустив для своїх клієнтів Apple Pay, надаючи можливість зручних і безпечних розрахунків.

Банк продовжує підтримувати бізнес-сектор і не припиняє кредитування, а також надає можливість фізичним особам подавати заявки на кредити як в онлайні, так і відвідуючи відділення банку.
Банк запустив також товарне кредитування, що робить придбання техніки більш зручним та простим процесом для клієнтів.

Радуємо повідомленням, що Банк Альянс відновив роботу всіх своїх відділень в прифронтовій зоні й відкрив нові відділення, продовжуючи розширювати свою присутність та підтримувати клієнтів на всій території. Ми щиро вдячні нашим захисникам за можливість працювати, а всім клієнтам за довіру. 

Наша мета — рухатися лише вперед, забезпечуючи безперебійний доступ до фінансових послуг та банківських продуктів, зміцнюючи свої позиції та надаючи комфортні рішення для наших клієнтів, а також допомагаючи Збройним силам України.

банк альянс
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