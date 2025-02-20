У Глобус Банку назвали п'ять нових тенденцій карткового шахрайства

За даними НБУ, понад 83% від усіх шахрайських схем з платіжними картками припадають на інтернет-схеми. Решта – за допомогою банкоматів, POS- та платіжних терміналів

Шахраї (Ілюстрація кіберполіції)

Експертам з Нацбанку та комерційних банків важко повністю викорінити шахрайство з платіжними картками, оскільки зловмисники постійно вдосконалюють свої навички у сфері соціальної інженерії та швидко освоюють нові технології.

Про це розповіла заступниця голови правління Глобус Банку Анна Довгальська.

Основними тенденціями карткового шахрайства, що з’явилися у 2024 році й активно застосовуються вже у 2025-му, банкірка назвала:

Використання штучного інтелекту (ШІ) . Зокрема, у створенні дипфейків (підміна обличчя, голосу, копіювання міміки, жестів "прототипа" шахрайських схем).

. Зокрема, у створенні дипфейків (підміна обличчя, голосу, копіювання міміки, жестів "прототипа" шахрайських схем). "Воєнні схеми". Це адаптація "сценаріїв" видурювання коштів до воєнних обставин. Злочинці збирають кошти "для військових", "на дрони", "на автівки". Поширеним також є сценарій "здачі квартири в оренду" за дуже символічні кошти під приводом "від’їзду за кордон до родини — щоб квартира не стояла пусткою", "переїзд в інше місто" тощо.

Це адаптація "сценаріїв" видурювання коштів до воєнних обставин. Злочинці збирають кошти "для військових", "на дрони", "на автівки". Поширеним також є сценарій "здачі квартири в оренду" за дуже символічні кошти під приводом "від’їзду за кордон до родини — щоб квартира не стояла пусткою", "переїзд в інше місто" тощо. Підвищення рівня цифрової обізнаності користувачів. Багато українців ще недостатньо усвідомлюють ризики, пов’язані з цифровими платіжними системами. В Україні на 2024 рік близько 30% користувачів досі не мають достатніх знань з кібербезпеки, що дає шахраям можливість маніпулювати емоціями та впливати на користувачів через фальшиві пропозиції.

Багато українців ще недостатньо усвідомлюють ризики, пов’язані з цифровими платіжними системами. В Україні на 2024 рік близько 30% користувачів досі не мають достатніх знань з кібербезпеки, що дає шахраям можливість маніпулювати емоціями та впливати на користувачів через фальшиві пропозиції. Оренда карток та персональних даних. Шахраї дедалі частіше застосовують схему дропів та використовують криптовалюту для того, щоб їх важко було простежити. Читайте також Дропи, міскодинг, розірваний платіж. Причини введення лімітів на карткові перекази

Шахраї дедалі частіше застосовують схему дропів та використовують криптовалюту для того, щоб їх важко було простежити. Соціальна інженерія. Почастішали випадки використання технік соціальної інженерії, за допомогою яких шахраї маніпулюють людьми, створюючи ілюзію терміновості. В Україні стали частою проблемою дзвінки від "представників банків", що у 2024 році збільшило кількість випадків шахрайства на 12%.

"Останнім часом почастішали випадки шахрайства на тлі виплат за державною програмою "Зимова єПідтримка". Шахраї завжди "в тренді", використовуючи чи маскуючи свої злочинні наміри під чинні соціальні програми. Крім того, актуальність такої схеми зросла після заяв про виплати тим, хто перебуває за кордоном. Такі схеми не оминули й користувачів українських банків, де шахраї заманюють клієнтів на фальшиві онлайн-програми допомоги", — наголосила Анна Довгальська.

Щоб не потрапити "на гачок" шахраїв, банкірка радить: