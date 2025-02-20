У Глобус Банку назвали п'ять нових тенденцій карткового шахрайства
Експертам з Нацбанку та комерційних банків важко повністю викорінити шахрайство з платіжними картками, оскільки зловмисники постійно вдосконалюють свої навички у сфері соціальної інженерії та швидко освоюють нові технології.
Про це розповіла заступниця голови правління Глобус Банку Анна Довгальська.
Основними тенденціями карткового шахрайства, що з’явилися у 2024 році й активно застосовуються вже у 2025-му, банкірка назвала:
- Використання штучного інтелекту (ШІ). Зокрема, у створенні дипфейків (підміна обличчя, голосу, копіювання міміки, жестів "прототипа" шахрайських схем).
- "Воєнні схеми". Це адаптація "сценаріїв" видурювання коштів до воєнних обставин. Злочинці збирають кошти "для військових", "на дрони", "на автівки". Поширеним також є сценарій "здачі квартири в оренду" за дуже символічні кошти під приводом "від’їзду за кордон до родини — щоб квартира не стояла пусткою", "переїзд в інше місто" тощо.
- Підвищення рівня цифрової обізнаності користувачів. Багато українців ще недостатньо усвідомлюють ризики, пов’язані з цифровими платіжними системами. В Україні на 2024 рік близько 30% користувачів досі не мають достатніх знань з кібербезпеки, що дає шахраям можливість маніпулювати емоціями та впливати на користувачів через фальшиві пропозиції.
- Оренда карток та персональних даних. Шахраї дедалі частіше застосовують схему дропів та використовують криптовалюту для того, щоб їх важко було простежити.
- Соціальна інженерія. Почастішали випадки використання технік соціальної інженерії, за допомогою яких шахраї маніпулюють людьми, створюючи ілюзію терміновості. В Україні стали частою проблемою дзвінки від "представників банків", що у 2024 році збільшило кількість випадків шахрайства на 12%.
"Останнім часом почастішали випадки шахрайства на тлі виплат за державною програмою "Зимова єПідтримка". Шахраї завжди "в тренді", використовуючи чи маскуючи свої злочинні наміри під чинні соціальні програми. Крім того, актуальність такої схеми зросла після заяв про виплати тим, хто перебуває за кордоном. Такі схеми не оминули й користувачів українських банків, де шахраї заманюють клієнтів на фальшиві онлайн-програми допомоги", — наголосила Анна Довгальська.
Щоб не потрапити "на гачок" шахраїв, банкірка радить:
- Перевіряти URL сайту. Завжди перевіряти адресу сайту перед введенням своїх платіжних даних. Вона повинна починатися з "https://" і бути офіційною. Не відкривати підозрілі посилання. У 2024 році згідно з даними НБУ 40% фішингових атак сталися через неправильне розпізнавання фальшивих сайтів.
- Не відповідати на сумнівні дзвінки та повідомлення. Якщо телефонують або надсилають повідомлення з проханням надати дані картки, не слід відповідати на них. Офіційні організації ніколи не запитують таку інформацію через телефонний дзвінок чи електронну пошту.
- Не використовувати однакові паролі. Рекомендується застосовувати унікальні паролі для кожного акаунта. "Сильний" пароль, що забезпечує високий рівень безпеки, має бути довжиною від 12 символів та повинен містити комбінацію цифр, літер та спеціальних символів.
- Оновлювати програмне забезпечення. Операційна система та програми мають бути завжди оновленими, адже нові версії програм є менш вразливими й більш захищеними.
- Використовувати багатофакторну аутентифікацію. Бажано ввімкнути додаткові шари безпеки для своїх карток та акаунтів, щоб отримати найбільший захист від шахраїв.
- Бути обачним у соціальних мережах. Не слід відкривати фальшиві посилання в соціальних мережах та не варто поширювати свої особисті дані на сумнівних ресурсах.