В Глобус Банке назвали пять новых тенденций карточного мошенничества

По данным НБУ, более 83% всех мошеннических схем с платежными карточками приходится на интернет-схемы

Мошенники (Иллюстрация киберполиции)

Экспертам из Нацбанка и коммерческих банков сложно полностью искоренить мошенничество с платежными карточками, поскольку злоумышленники постоянно совершенствуют свои навыки в сфере социальной инженерии и быстро осваивают новые технологии.

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Об этом рассказала заместитель председателя правления Глобус Банка Анна Довгальская.

Основными тенденциями карточного мошенничества, которые появились в 2024 году и активно применяются уже в 2025 году, банкир назвала:

Использование искусственного интеллекта (ИИ) . В частности, в создании дипфейков (подмена лица, голоса, копирование мимики, жестов "прототипа" мошеннических схем).

. В частности, в создании дипфейков (подмена лица, голоса, копирование мимики, жестов "прототипа" мошеннических схем). "Военные схемы". Это адаптация сценариев выдуривания денежных средств к военным обстоятельствам. Преступники собирают средства "для военных", "на дроны", "на автомобили". Распространен также сценарий "сдачи квартиры в аренду" за очень символические средства под предлогом "отъезда за границу к семье – чтобы квартира не пустовала", "переезд в другой город" и т.д.

Это адаптация сценариев выдуривания денежных средств к военным обстоятельствам. Преступники собирают средства "для военных", "на дроны", "на автомобили". Распространен также сценарий "сдачи квартиры в аренду" за очень символические средства под предлогом "отъезда за границу к семье – чтобы квартира не пустовала", "переезд в другой город" и т.д. Повышение уровня цифровой осведомленности пользователей. Многие украинцы еще недостаточно осознают риски, связанные с цифровыми платежными системами. В Украине на 2024 год около 30% пользователей до сих пор не имеют достаточных знаний по кибербезопасности, что дает мошенникам возможность манипулировать эмоциями и влиять на пользователей через фальшивые предложения.

Многие украинцы еще недостаточно осознают риски, связанные с цифровыми платежными системами. В Украине на 2024 год около 30% пользователей до сих пор не имеют достаточных знаний по кибербезопасности, что дает мошенникам возможность манипулировать эмоциями и влиять на пользователей через фальшивые предложения. Аренда карт и персональных данных. Мошенники все чаще применяют схему дропов и используют криптовалюту для того, чтобы их трудно было проследить. Читайте также Дропы, мискодинг, разорванный платеж. Причины ввода лимитов на карточные переводы

Мошенники все чаще применяют схему дропов и используют криптовалюту для того, чтобы их трудно было проследить. Социальная инженерия. Участились случаи использования техник социальной инженерии, с помощью которых мошенники манипулируют людьми, создавая иллюзию срочности. В Украине стали частой проблемой звонки от "представителей банков", что в 2024 году увеличило количество случаев мошенничества на 12%.

"В последнее время участились случаи мошенничества на фоне выплат по государственной программе "Зимова єПідтримка". Мошенники всегда "в тренде", используя или маскируя свои преступные намерения под действующие социальные программы. Кроме того, актуальность такой схемы выросла после заявлений о выплатах тем, кто находится за границей. Такие схемы не обошли стороной и пользователей украинских банков, где мошенники заманивают клиентов на фальшивые онлайн-программы помощи", — отметила Анна Довгальская.

Чтобы не попасть "на крючок" мошенников, банкир советует: