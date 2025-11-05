Україна взяла участь у сесії комісії з рибальства у Середземномор’ї: вперше з правом голосу

Фото: Мінекономіки

4 листопада в іспанській Малазі стартувала 48-ма сесія Генеральної комісії з рибальства у Середземномор'ї. Україна вперше бере участь у роботі комісії як повноправний член після завершення процесу приєднання. Про це повідомляє Мінекономіки.

Генеральна комісія з рибальства у Середземномор’ї (ГКРС) є міжурядовим органом Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), до складу якого входять 24 держави та Європейський Союз.

Участь у ГКРС дає Україні змогу співпрацювати з іншими країнами для сталого використання водних ресурсів і відновлення рибної галузі. Через припинення промислу в Азово-Чорноморському басейні та небезпеку на багатьох внутрішніх водоймах обсяги вилову зменшилися більш ніж на 65% порівняно з 2021 роком.

До цього часу Україна мала лише статус сторони, що співпрацює (з 2015 року), але тепер стала повноправним учасником.

Українську делегацію очолив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький. Серед учасників також голова Держрибагенства Ігор Клименко.

"Для України це історичний етап. Повноцінна участь у роботі ГКРС відкриває нові можливості для розвитку рибного господарства, аквакультури та збереження морських екосистем Чорного моря. Ми готові активно долучатися до реалізації місії Комісії – ефективного управління біоресурсами та підтримки сталого розвитку прибережних громад", – заявив Висоцький.

Він також підкреслив, що Україна залишатиметься надійним партнером у питаннях охорони морського середовища, протидії наслідкам російської агресії та адаптації до кліматичних змін.

Українська делегація презентувала позицію держави щодо сталого управління рибними ресурсами Чорного моря, розвитку аквакультури та планів із впровадження рішень ГКРС у національне законодавство.

Україна вже імплементувала 11 рішень ГКРС, частково запровадила 21, ще 9 перебувають у процесі впровадження.

Заступник міністра також підкреслив, що приєднання України до ГКРС є важливим етапом інтеграції в європейський простір сталого природокористування та частиною підготовки до членства в Європейському Союзі.