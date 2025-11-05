Украина приняла участие в сессии Комиссии по рыболовству в Средиземноморье с правом голоса

48-я сессия ГКРС открылась в Испании при участии украинской делегации

Фото: Министерство экономики

4 ноября в испанской Малаге стартовала 48-я сессия Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море. Украина впервые участвует в работе комиссии в качестве полноправного члена после завершения процесса присоединения. Об этом сообщает Министерство экономики.

Генеральная комиссия по рыболовству в Средиземном море (ГКРС) является межправительственным органом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в состав которого входят 24 государства и Европейский Союз.

Участие в ГКРС дает Украине возможность сотрудничать с другими странами в целях устойчивого использования водных ресурсов и восстановления рыбной отрасли. Из-за прекращения промысла в Азово-Черноморском бассейне и опасности на многих внутренних водоемах объемы вылова сократились более чем на 65% по сравнению с 2021 годом.

До этого времени Украина имела лишь статус сотрудничающей стороны (с 2015 года), но теперь стала полноправным участником.

Украинскую делегацию возглавил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий. Среди участников также глава Государственного агентства по рыболовству Игорь Клименко.

"Для Украины это исторический этап. Полное участие в работе ГКРС открывает новые возможности для развития рыбного хозяйства, аквакультуры и сохранения морских экосистем Черного моря. Мы готовы активно участвовать в реализации миссии Комиссии – эффективном управлении биоресурсами и поддержке устойчивого развития прибрежных общин", – заявил Высоцкий.

Он также подчеркнул, что Украина останется надежным партнером в вопросах охраны морской среды, противодействия последствиям российской агрессии и адаптации к изменению климата.

Украинская делегация представила позицию государства по вопросам устойчивого управления рыбными ресурсами Черного моря, развития аквакультуры и планов по внедрению решений ГКРС в национальное законодательство.

Украина уже внедрила 11 решений ГКРС, частично внедрила 21, еще 9 находятся в процессе внедрения.

Заместитель министра также подчеркнул, что присоединение Украины к ГКРС является важным этапом интеграции в европейское пространство устойчивого природопользования и частью подготовки к членству в Европейском Союзе.