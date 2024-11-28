Як створювався новий банківський застосунок Alliance: інтервʼю із Сергієм Бочаровим

Фото: Сергій Бочаров, Заступник Голови Правління Alliance bank та керівник проєкту мобільного банкінгу Alliance

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Все більшої популярності на українському банківському ринку набуває новий мобільний застосунок Alliance, що поєднує банківські послуги для фізичних осіб, ФОП та юридичних осіб. Це інноваційне рішення, яке дозволяє зручно керувати особистими та бізнес-фінансами в одному застосунку, без необхідності встановлення окремих бізнес-додатків чи відвідування банківських відділень.

Новий застосунок від Alliance bank, який уже понад 30 років працює на українському ринку, першим надав можливість легко управляти особистими та бізнес-фінансами в єдиному інтерфейсі та зробив його максимально зрозумілим.

Ми поспілкувалися з Сергієм Бочаровим, керівником проєкту мобільного банкінгу Alliance і Заступником Голови Правління Alliance bank, про ідею створення застосунку, етапи його розробки та ключові переваги, що пропонує продукт.

Сергію, як з’явилася ідея створити застосунок Alliance і об'єднати в ньому всі послуги для фізичних осіб, юридичних осіб та ФОП?

Спочатку ми думали про створення застосунку суто для бізнесу — ФОПів та юридичних осіб. Це мав бути зручний банкінг з функціями, які важливі для бізнесу та можливістю керувати всім дистанційно. Проте через деякий час ми замислилися над створенням універсального застосунку, який би охоплював одразу три категорії клієнтів — фізичних осіб, ФОП та ЮО. Адже нам є багато чого запропонувати не тільки бізнесу, але й фізичним особам, які бажають дистанційно і зручно управляти своїми фінансами та користуватися вигідними банківськими продуктами. Після обговорення цієї ідеї нам стало очевидно, що завдяки нашому досвіду ми здатні запропонувати продукт, який відповідатиме запитам кожної з цих груп.

За будь-яким бізнесом стоять люди — фізичні особи. І саме вони часто беруть на себе управління фінансами. В малому та середньому бізнесі керівники нерідко особисто займаються фінансами компанії або несуть повну відповідальність за них. Тому їм потрібні прості й ефективні рішення — єдиний інструмент, який би спрощував управління різними типами фінансів. На ринку вже були спроби реалізувати подібні проєкти, проте це виявилося непросто, адже створення єдиного застосунку є архітектурно складним.

Отже, наша ідея базувалася на трьох ключових аспектах: по-перше, на розумінні, що бізнесом керують фізичні особи, тому нам потрібно надавати послуги і для фізичних осіб; по-друге, на створенні єдиного застосунку, який забезпечить продукту унікальність, помітну на ринку. І, по-третє, на постійному розширенні функціоналу, що відповідає реальним потребам як бізнесу, так і фізичних осіб. Так і зʼявився застосунок Alliance, який об’єднує все необхідне для кожної категорії наших клієнтів.

Які функції застосунку Alliance ви вважаєте особливими перевагами, що виділяють його серед інших на ринку?

Ми постійно додаємо нові функції, але вже зараз маємо ключові "фішки", які заслуговують на увагу. Перша — це зручність управління як особистими, так і бізнес-фінансами в одному застосунку. Друга — єдина фінансова стрічка, яка дозволяє переглядати всі транзакції з різних рахунків і карток в одному флоу. Зараз всі ми зазвичай маємо кілька карток в одному банку, і єдина стрічка дає можливість легко відстежувати всі платежі без зайвого пошуку і переключень між картками.

Також у нас є унікальні вигідні пропозиції для всіх типів клієнтів. Для фізичних осіб це, наприклад, 30% кешбек на перші 30 днів. Це реальний кешбек, який зараховується миттєво, і його можна вивести в будь-який момент. Після завершення цієї пропозиції застосунок пропонує постійний 1% кешбек на покупки без обмежень по сумі чи термінах накопичень.

Для бізнес-клієнтів у нас також є цінна функція — перевірка отримувача платежу на ризики. Під час створення бізнес-платежу за ідентифікатором контрагента ми перевіряємо його стан. Якщо є ризики, клієнт отримує відповідне повідомлення, що робить цю функцію важливим елементом безпеки, якої ще не було в інших банківських застосунках.

Також ми прагнули зробити застосунок не лише корисним, але й індивідуальним, де кожен може змінювати інтерфейс під свої смаки. Тому ми маємо цікаві елементи персоналізації. Наприклад, при реєстрації користувач проходить процес віддаленої ідентифікації за допомогою "Liveness" — селфі для верифікації. На базі цього фото наша технологія ШІ автоматично створює персоналізований аватар у фірмовому стилі Alliance. Клієнт також може обирати різні віджети для карток у галереї візуальних тем, змінювати їх відповідно до настрою та редагувати назви карток.

Як проходив процес створення застосунку Alliance, і з якими труднощами зіткнулася команда?

Розробку застосунку Alliance наша команда full-stack виконувала самостійно, не залучаючи сторонніх спеціалістів або зовнішні компанії. На початку ми приділили значну увагу розробці дизайну та архітектури застосунку. Учасники з різних команд — продакт-менеджери, дизайнери, архітектори — мали власні ідеї та підходи, і на старті непросто було знайти баланс, щоб об’єднати ці погляди в єдине бачення продукту. Ми витратили чимало ресурсів на узгодження всіх деталей, але це дозволило закласти чітку основу для подальшого розвитку. Частину процесів ми запускали паралельно, щоб оптимізувати час, що в деяких випадках дало швидкий результат, а в інших — потребувало часу й коригувань.

Серед найбільш серйозних викликів була, безумовно, повномасштабна війна. Ми зібрали команду та розпочали роботу ще у 2021 році, приділяючи час формуванню колективу та роботі над архітектурою та дизайном продукту. Щойно ми зібрали команду, визначили бачення і почали закладати фундамент, почалася війна. Це призупинило роботу майже на місяць: в той час багато бізнесів взяли паузу через невизначеність. Проте зовсім скоро ми відновили процес і продовжити втілювати ідею.

Не меншим викликом є і конкурентне середовище на ринку. Нашою метою було не просто зробити черговий фінансовий застосунок, а створити щось нове, що вдосконалить користувацький досвід і запропонує функції, яких раніше не було. Так ми прийшли до запуску Alliance, орієнтуючись на потреби ринку.

Як вдалося досягти настільки зручного та інтуїтивного інтерфейсу при такому широкому функціоналі застосунку Alliance?

Це результат багатьох місяців роботи, під час яких ми збирали команду та розробляли концепцію продукту. Після численних обговорень і дискусій ми створили інтерфейс Alliance, який ви бачите сьогодні. Ключовим завданням було не лише створити інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, але й передбачити його розвиток на кілька років уперед. Ми прагнули, щоб із кожним новим оновленням застосунок залишався зручним і гармонійним у використанні. Завдяки цьому ми створили основу, яка дозволяє розширювати функціонал, не перевантажуючи інтерфейс, і забезпечує стабільну високу швидкість роботи.

Починали ми зі створення MVP-версії з базовим набором функцій, таких як одна картка та фінансова стрічка. І поступово, з кожним оновленням, ми додавали нові продукти та можливості. Такий підхід також створює зацікавленість у користувачів: кожна нова функція приносить щось свіже та корисне.

Як ви плануєте масштабувати функції і яких оновлень можна чекати найближчим часом?

Ми постійно працюємо над розширенням можливостей застосунку, і на найближчі місяці плануємо додати функції, які вже стали мастхевом на ринку. Для фізичних осіб це, зокрема, оплата комунальних послуг, можливість обміну валюти та випуск цільових карток — безкоштовних, у різних валютах і з вигідними тарифами. Такі картки можна буде використовувати для особистих потреб, отримання зарплати чи соціальних виплат.

Для фізосіб також буде доступний новий унікальний продукт BNPL (Buy Now, Pay Later) — це оплата частинами, яка дозволяє розбивати покупки на зручні платежі, даючи більше фінансової гнучкості. І окремо варто згадати про реферальну програму для фізосіб, яка запуститься вже зовсім скоро і на яку особливо чекають користувачі. Це буде її другий запуск, попередній досвід дав нам багато важливих уроків.

Для бізнес-клієнтів ми плануємо додати бізнес-кредити, депозитні програми та валютообмінні операції, які мають велику актуальність. Також з'являться функції для управління зарплатними проєктами та оформлення банківських гарантій. Крім того, ми активно працюємо над впровадженням матриці повноважень, що є дуже затребуваною функцією серед наших бізнес-користувачів.

Як ви бачите майбутнє застосунку Alliance в найближчі роки, враховуючи світові тенденції?

Ми уважно слідкуємо за трендами та технологічними інноваціями в глобальному fintech-секторі, які активно впливають на розвиток банківських продуктів у всьому світі. Водночас розуміємо, що український ринок має свої унікальні особливості, і не всі міжнародні підходи одразу можна адаптувати в наших умовах. І навпаки, деякі рішення, які добре працюють в Україні, можуть не відповідати потребам глобального ринку.

Наш підхід полягає в гармонійному поєднанні світового досвіду та фокусі на запитах наших клієнтів. Для нас дуже важливо отримувати постійний зворотний зв'язок від клієнтів, адже саме він дозволяє розвивати продукт так, щоб максимально відповідати очікуванням користувачів. Жодна загальна тенденція не покаже нам точніше, що саме слід удосконалити, як це роблять наші клієнти. Тому наш ключовий принцип – це прислухатися до запитів користувачів і вже на основі цього поєднувати локальні рішення з найкращими технологічними можливостями світового рівня.

Встановити та оцінити зручність і функціонал застосунку можна за посиланнями: App Store або Google Play. Більше новин та анонсів оновлень про застосунок публікуються в Telegram-каналі Alliance, на сайті та на офіційних сторінках банку в соціальних мережах.