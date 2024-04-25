Як вирішити фінансові труднощі за 5 хвилин

Рішення – онлайн-кредити на Moneyveo, які оформляються цілодобово і буквально за десять хвилин.

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Як відомо, не в грошах щастя, проте їхня наявність дає змогу людині спокійно дивитися в майбутнє, не замислюючись про різноманітні складнощі. Здебільшого кожен має невеликий запас на випадок непередбачуваних ситуацій, але буває, що гроші потрібні терміново, а "заначки" не вистачає. Що робити?

Найбільш очевидне рішення — звернутися в банк та оформити кредит, але найчастіше воно не підходить. На виручку приходять онлайн-кредити на Moneyveo, які оформляються цілодобово і буквально за десять хвилин.

Чому не в банку

Ті, хто пробував отримати позику в банку, на собі відчули неповороткість системи. Потрапити туди можна тільки в години роботи, а для отримання навіть невеликої суми доведеться надати чимало документів. Кожного клієнта пильно вивчають мало не під лупою:

ретельно перевіряють кредитну історію;

телефонують роботодавцю та родичам;

просять надати довідку про наявність офіційного доходу;

запрошують поручителів;

в окремих випадках вимагають надати заставу.

Саме рішення про видачу споживчого кредиту ухвалюють щонайменше кілька годин, а якщо сума велика, то й днів. Загалом, поки гроші надійдуть на картку, вони можуть уже не знадобитися.

Переваги МФО

Мікрофінансові організації ставляться до видачі кредитів значно простіше. Звичайно, перевірки все одно проводяться, але це займає буквально кілька хвилин. Процедура проходить онлайн, а гроші надходять на картку вже за 10–15 хвилин. Співробітники МФО не вимагають підтвердження платоспроможності, не дзвонять родичам або на роботу, сповіщаючи всіх навколо, що ви плануєте взяти кредит.

У кредитів онлайн багато плюсів:

повна конфіденційність;

швидкість надходження коштів на карту;

продовження договору за потреби;

отримання суми без поручителів;

відсутність застави;

відсутність потреби збирати довідки для підтвердження платоспроможності;

можливість повернути гроші в будь-який момент.

У разі першого звернення більшість мікрокредитних організацій пропонують максимально знижену відсоткову ставку або й зовсім нульову.

Чому Moneyveo

Ця мікрофінансова компанія вважається лідером із видачі кредитів онлайн, а заявки обробляються 2 хвилини. Невелику суму в борг без зайвих складнощів можуть отримати:

студенти;

пенсіонери;

тимчасово безробітні;

мами в декреті тощо.

Практично стовідсотковий шанс оформити мікрокредит є навіть у тих, чия кредитна історія далека від ідеалу.

Для отримання грошей знадобиться тільки пластикова картка будь-якого українського банку, ІПН і паспорт. Процес оформлення інтуїтивно зрозумілий: потрібно заповнити на сайті компанії невелику анкету-заявку та відправити її на розгляд. Лише за кілька хвилин повідомлення з банку сповістить, що гроші зараховано!