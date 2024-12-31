Яким буде курс гривні у 2025 році, – прогнози аналітиків

В державному бюджеті України на 2025 рік закладений курс 45 грн/долар. Без жорсткого контролю НБУ фінансові експерти бачать курс гривні в новому році в межах 45,7-52,8 грн/долар

Колаж: Дарина Дмитренко, LIGA.net

Обіцяної зовнішніми партнерами фінансової допомоги на 2025 рік повністю достатньо для того, щоб НБУ мав змогу перекривати дефіцит валюти на міжбанківському валютному ринку. Це є позитивним фактором, що впливатиме на курс гривні 2025 року.

Таку загальну думку висловили опитані LIGA.net експерти.

"НБУ буде достатньо вільно себе почувати на ринку і повною мірою зможе контролювати обмінний курс", – зазначив, зокрема, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

Він вважає, що бажання НБУ послаблювати гривню найближчими місяцями буде мінімальним. Оскільки центральний банк не захоче створювати додатковий проінфляційний фактор.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов припускає, що в першому кварталі 2025 року зростання курсу долара як основної валюти може становити в середньому 2 в.п. (близько 0,8 грн).

Водночас банкір вважає, що у випадку, якщо наприкінці березня курс перебуватиме в коридорі від 42-42,8 грн / $ це не буде катастрофою. Оскільки цей курсовий "ривок" в подальші місяці може зійти нанівець і курсові зміни стануть більш повільними.

"За прикладом 2024 року регулятор може застосувати стратегію "згладжування", відповідно до якої темпи зростання курсів валют (передусім долара) можуть бути помірними та стануть дієвим засобом для стримування інфляції. На валютному ринку діятиме режим "керованої гнучкості", що унеможливить курсову аритмію. Нацбанк докладатиме зусиль для збалансування попиту і пропозиції, а відтак курсові коливання будуть на задовільному рівні", — зазначає Сергій Мамедов.

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З початком літа на курс гривні також можуть чекати зміни.

"Коли інфляція почне сповільнюватися ближче до літа, НБУ може дещо прискорити темпи девальвації. Думаю, що за будь-яких обставин послаблення гривні відносно долара більш як на 10-12% протягом 2025 року можна повністю виключити. Ми вбачаємо курс на рівні 45,7 грн/долар наприкінці наступного року", – говорить Ваврищук.

Водночас член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин має питання до закладеного в бюджеті України курсу 45 грн/долар.

"А чому саме 45 гривень за долар? Тут я б звернувся до паритету інфляції України та США. Тобто фактичного зниження купівельної спроможності гривні, скорегованої на інфляцію самого долара. Якщо враховувати очікувану інфляцію в Україні на 2025 рік на рівні 9% та інфляцію в США на рівні 2,5%, можна очікувати зниження купівельної спроможності гривні до долара на 7,5% (9 мінус 2,5). Таким чином, від курсу 42-42,5 грн/долар маємо девальвацію до позначки 45,2-45,7 грн/долар", – говорить аналітик.

Також, на думку Шевчишина, не варто забувати про накопичені за роки війни інфляційні дисбаланси та інші валютні перекоси, які не знайшли свого відображення в курсових коливаннях.

"Ці фактори будуть даватися взнаки. Якщо прибрати фактор жорсткого контролю НБУ, то ми могли б мати на 2025 рік курс 47,2-52,8 грн/долар. А так, скоріше за все, у боротьбі зі стримуванням інфляції Нацбанк буде максимально протистояти виходу курсу за червоні лінії й утримуватиме його на погоджених рівнях у межах 45-46 грн/долар", – зазначає він.