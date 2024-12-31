Каким будет курс гривны в 2025 году, – прогнозы аналитиков

В госбюджете Украины на 2025 год заложен курс 45 грн/доллар. Без жесткого контроля НБУ финансовые эксперты видят курс в пределах 45,7-52,8 грн/доллар.

Коллаж: Дарья Дмитренко, LIGA.net

Обещанной внешними партнерами финансовой помощи на 2025 год вполне достаточно для того, чтобы НБУ мог перекрывать дефицит валюты на межбанковском валютном рынке. Это положительный фактор, который будет влиять на курс гривны в 2025 году.

Такое мнение высказали опрошенные LIGA.net эксперты.

"НБУ будет достаточно свободно себя чувствовать на рынке и в полной мере сможет контролировать обменный курс", – отметил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Он считает, что желание НБУ ослаблять гривну в ближайшие месяцы будет минимальным.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов предполагает, что в первом квартале 2025 года рост курса доллара как основной валюты может составить в среднем 2 п.п.

В то же время, банкир считает, что в случае, если в конце марта курс будет находиться в коридоре от 42-42,8 грн/$, это не будет катастрофой.

"По примеру 2024 года регулятор может применить стратегию "сглаживания", согласно которой темпы роста курсов валют (прежде всего доллара) могут быть умеренными и станут действенным средством для сдерживания инфляции. Нацбанк будет прилагать усилия для сбалансирования спроса и предложения, а затем курсовые колебания будут на удовлетворительном уровне", – отмечает Сергей Мамедов.

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С началом лета курс гривны также могут ожидать изменения.

"Когда инфляция начнет замедляться ближе к лету, НБУ может несколько ускорить темпы девальвации. грн/доллар в конце следующего года", – говорит Ваврищук.

В то же время у члена Украинского общества финансовых аналитиков Андрея Шевчишина есть вопрос к заложенному в бюджете Украины курсу 45 грн/доллар.

"А почему именно 45 гривен за доллар? Здесь, я бы обратился к паритету инфляции Украины и США. США на уровне 2,5%, можно ожидать снижения покупательной способности гривны до доллара на 7,5% (9 минус 2,5). Таким образом, от курса 42-42,5 грн/доллар имеем девальвацию до отметки 45,2-45,7 грн/доллар", – говорит аналитик.

Также, по мнению Шечишина, не стоит забывать о накопленных за годы войны инфляционных дисбалансах и других валютных перекосах, которые не нашли своего отражения в курсовых колебаниях.

"Эти факторы будут давать о себе знать. Если убрать фактор жесткого контроля НБУ, то мы могли бы иметь на 2025 год курс 47,2-52,8 грн/доллар. А так, скорее всего, в борьбе со сдерживанием инфляции Нацбанк будет максимально противостоять выходу курса за красные линии и удерживать его на согласованных уровнях в районе 45-46 грн/доллар", – отмечает он.