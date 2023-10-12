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Як інвестувати у криптовалюту без ризиків

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Як інвестувати у криптовалюту без ризиків

Генеральний менеджер Binance в Україні
12.10.2023, 12:25

Інвестиції в криптовалюти часто пов’язані з підвищеними ризиками через волатильність. Тому вимагають особливого підходу

Це означає, що вам, швидше за все, доведеться приділяти більше уваги своєму криптовалютному портфелю, ніж традиційному. Однак, дотримуючись дисциплінованого й індивідуального підходу до управління капіталом, ви зможете краще орієнтуватися в непередбачуваній природі крипторинку. 

Не дивлячись на те, що основи управління капіталом є універсальними, стратегії, що застосовуються у світі блокчейну та криптовалюти, можуть суттєво відрізнятися. Традиційні фінансові ринки часто покладаються на добре відомі фінансові інструменти й історичні дані. Крипторинки ж, навпаки, сильно залежать від настроїв, новин і технологічних розробок. Розуміння технології блокчейну, що лежить в основі кожної криптовалюти, також є важливим для оцінки її потенціалу. Крім того, через глобальну природу криптовалют, геополітичні фактори можуть впливати на їх вартість, що вимагає ширшого погляду на оцінку ризику.

Перехід до управління криптовалютним капіталом вимагає зміни мислення. Вам потрібно буде адаптуватися до динамічного характеру крипторинку. 

Почніть з дослідження. Перед тим, як почати інвестувати, ви маєте перш за все провести ваше особисте дослідження (DYOR), ознайомитись із технологією блокчейн та її унікальними атрибутами. Зрозуміти основи кожної криптовалюти перед тим, як інвестувати. Дослідити технологію, випадки використання, групу розробників і ринкові тенденції. Ці знання керуватимуть інвестиційними рішеннями та зменшать ризики ухвалення поспішних рішень.

Диверсифікуйте. Може бути вигідно також розподіляти свої інвестиції між різними криптовалютами, класами активів і технологіями. Диверсифікація допомагає пом’якшити вплив волатильних активів на загальний портфель і зменшує вплив нестабільності ринку.

Визначте толерантність до ризику. Оцініть, яку частину капіталу можна з легкістю виділити на криптовалютні інвестиції. Криптовалюти можуть бути дуже волатильними, тому вкрай важливо уникати інвестування сум більших, ніж ви можете дозволити собі втратити.

Використовуйте інструменти управління ризиками. Зокрема, ордери стоп-лосс і тейк-профіт, які пропонують такі торгові платформи, як Binance. Ці інструменти допомагають автоматизувати процес зменшення збитків і фіксації прибутку, навіть якщо ви не ведете активний моніторинг ринку.

Стережіться FOMO. Синдром втрачених можливостей (FOMO) може призвести до імпульсивних рішень. Тому варто уникати гонитви за ажіотажем і швидким зростанням цін без належного дослідження. Емоційні рішення можуть призвести до втрат.

Коригуйте стратегію. Періодично перевіряйте ефективність свого криптопортфеля та, якщо необхідно, коригуйте свою стратегію. Цей процес допомагає переконатися, що ваші інвестиції відповідають вашим цілям і толерантності до ризику.

Захистіть свої криптоактиви.  Встановіть двохфакторну аутентифікацію та регулярно змінюйте паролі. Стережіться будь-яких проявів соціальної інженерії й уникайте поширення конфіденційної інформації. 

Почніть з малого. Якщо ви новачок у криптоінвестуванні, почніть із невеликого розподілу свого капіталу. Це дозволяє отримати досвід і вчитися на своїх помилках, не ризикуючи значною частиною своїх коштів.

Слідкуйте за регуляторним ландшафтом. Будьте в курсі регуляторних змін у вашій країні чи регіоні. Зміни законодавства можуть вплинути на законність і оподаткування криптоінвестицій. 

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Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
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