Як переконатися в надійності та безпеці кредитного застосунка

Через смартфон ми робимо практично все, навіть отримуємо кредити. Але поряд зі зручністю є й ризики: підробні шахрайські застосунки можуть викрадати особисті дані та кошти з рахунків. То як упевнитися, що кредитний додаток безпечний? Розглянемо на прикладі підходів провідних сервісів, зокрема Moneyveo – лідера українського онлайн-кредитування 2025 р. за версією Ukrainian Fintech Awards, "Українська народна премія" та ін.

Які ознаки безпечного кредитного застосунка

Щоб захистити свої фінанси й персональні дані, важливо встановлювати застосунки лише з офіційних магазинів Google Play або App Store. У надійного мобільного додатка в описі завжди є інформація:

про видавця (інші назви – постачальник, розробник), що працює за ліцензією НБУ;

короткий опис і посилання на сайт компанії-власника застосунка;

відкрита історія оновлень та відгуків.

Якщо застосунок пропонують завантажити з невідомого сайту або у вигляді "архіву", це майже напевно шахрайська копія.

Про законність і прозорість фінансових застосунків

Мобільні застосунки всіх небанківських фінансових компаній повинні працювати за правилами НБУ. Тож перед початком використання переконайтеся, що в додатку:

є посилання на Політику конфіденційності компанії , де пояснюється, які дані вона збирає про користувача та як з ними працює. Провідні фінансові компанії мають суворо дотримуватися вимог до безпеки даних своїх клієнтів, а також співпрацювати з держструктурами з метою захисту персональної інформації користувачів;

умови кредитування прозорі та зрозумілі. Зокрема, у кредитному застосунку людина повинна бачити умови кредитування ще до того, як підписати договір. Це частина принципу прозорості, на якому відповідальні компанії будують взаємодію з клієнтами.

Переконайтеся, що сервіс технологічно захищений

Щоб захистити свої сервіси й додатки, фінансові компанії, такі як Moneyveo, застосовують комплексний підхід. Для цього є ряд технологій та методів, які повинні працювати у зв’язці, зокрема:

шифрування через SSL/TLS-протоколи;

дотримання вимог міжнародного стандарту безпеки даних платіжних карток PCI DSS;

співпраця з CERT-UA – з Національним центром реагування на кіберзагрози;

впровадження двофакторної автентифікації користувачів;

ідентифікація користувачів через BankID НБУ тощо.

Захищена ідентифікація в кредитному застосунку

Що це означає, пояснимо знову на прикладі Moneyveo.

Так, для оформлення кредиту в сервісі ви маєте підтвердити особу через державну систему BankID НБУ. Вона передає Moneyveo з банку лише ідентифікаційні дані, без жодних паролів.

Додатковий захист – використання біометричних технологій FaceID а TouchID для безпечної авторизації користувачів у застосунку.

Як фінансові компанії захищають дані клієнтів

Щоб захистити персональні дані своїх клієнтів, провідні фінансові компанії в Україні вдаються до ряду кроків. Наприклад, Moneyveo щороку проходить аудит на відповідність стандарту PCI DSS, співпрацює з CERT-UA, розміщує дані на серверах рівня безпеки Tier III+ і шифрує дані згідно з правилами TLS 1.3.

FAQ

Чому важливо завантажувати додатки лише з Google Play або App Store?

Google та Apple перевіряють безпечність застосунків перед публікацією.

Як зрозуміти, що застосунок безпечний?

Компанія-власник має бути в реєстрі НБУ, а в блоці про безпеку даних Google Play / App Store має зазначатися Google Play або App Store – це ознака надійного захисту.

Які загрози несуть фейкові кредитні додатки?

Вони можуть збирати карткові та інші персональні дані користувачів та використовувати їх зі злочинною метою, наприклад, для оформлення на них кредитів.

Надійний кредитний сервіс не лише захищає дані, а й дотримується законодавства та прозоро показує всі умови користування його послугами. Moneyveo доводить, що оформити кредит у застосунку без ризиків цілком можливо. Головне – уважно перевіряти, кому ви передаєте свої дані, і не встановлювати випадкові програми.

