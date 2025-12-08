Как убедиться в надежности и безопасности кредитного приложения
- Какие признаки безопасного кредитного приложения
- О законности и прозрачности финансовых приложений
- Убедитесь, что сервис технологически защищен
- Защищенная идентификация в кредитном приложении
- Как финансовые компании защищают данные клиентов
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Через смартфон мы делаем практически все, даже получаем кредиты. Но наряду с удобством есть и риски: поддельные мошеннические приложения могут похищать личные данные и средства со счетов. Так как удостовериться, что кредитное приложение безопасно? Рассмотрим на примере подходов ведущих сервисов, в частности Moneyveo – лидера украинского онлайн-кредитования 2025 г. по версии Ukrainian Fintech Awards, "Украинская народная премия" и др.
Какие признаки безопасного кредитного приложения
Чтобы защитить свои финансы и персональные данные, важно устанавливать приложения только из официальных магазинов Google Play или App Store. У надежного мобильного приложения в описании всегда есть информация:
об издателе (другие названия – поставщик, разработчик), работающем по лицензии НБУ;
краткое описание и ссылка на сайт компании-владельца приложения;
открытая история обновлений и отзывов.
Если приложение предлагают скачать с неизвестного сайта или в виде "архива", это почти наверняка мошенническая копия.
О законности и прозрачности финансовых приложений
Мобильные приложения всех небанковских финансовых компаний должны работать по правилам НБУ. Поэтому перед началом использования убедитесь, что в приложении:
есть ссылка на Политику конфиденциальности компаниигде объясняется, какие данные она собирает о пользователе и как с ними работает. Ведущие финансовые компании должны строго соблюдать требования к безопасности данных своих клиентов, а также сотрудничать с госструктурами с целью защиты персональной информации пользователей;
условия кредитования прозрачны и понятны. В частности, в кредитном приложении человек должен видеть условия кредитования еще до того, как подписать договор. Это часть принципа прозрачности, на котором ответственные компании строят взаимодействие с клиентами.
Убедитесь, что сервис технологически защищен
Чтобы защитить свои сервисы и приложения, финансовые компании, такие как Moneyveoприменяют комплексный подход. Для этого есть ряд технологий и методов, которые должны работать в связке, в частности:
шифрование через SSL/TLS-протоколы;
соблюдение требований международного стандарта безопасности данных платежных карт PCI DSS;
сотрудничество с CERT-UA – с Национальным центром реагирования на киберугрозы;
внедрение двухфакторной аутентификации пользователей;
идентификация пользователей через BankID НБУ и тому подобное.
Защищенная идентификация в кредитном приложении
Что это значит, объясним снова на примере Moneyveo.
Так, для оформления кредита в сервисе вы должны подтвердить личность через государственную систему BankID НБУ. Она передает Moneyveo из банка только идентификационные данные, без всяких паролей.
Дополнительная защита – использование биометрических технологий FaceID и TouchID для безопасной авторизации пользователей в приложении.
Как финансовые компании защищают данные клиентов
Чтобы защитить персональные данные своих клиентов, ведущие финансовые компании в Украине прибегают к ряду шагов. Например, Moneyveo ежегодно проходит аудит на соответствие стандарту PCI DSS, сотрудничает с CERT-UA, размещает данные на серверах уровня безопасности Tier III+ и шифрует данные согласно правилам TLS 1.3.
Почему важно загружать приложения только из Google Play или App Store?
Google и Apple проверяют безопасность приложений перед публикацией.
Как понять, что приложение безопасно?
Компания-владелец должна быть в реестре НБУ, а в блоке о безопасности данных Google Play / App Store должно указываться Google Play или App Store – это признак надежной защиты.
Какие угрозы несут фейковые кредитные приложения?
Они могут собирать карточные и другие персональные данные пользователей и использовать их в преступных целях, например, для оформления на них кредитов.
Надежный кредитный сервис не только защищает данные, но и соблюдает законодательство и прозрачно показывает все условия пользования его услугами. Moneyveo доказывает, что оформить кредит в приложении без рисков вполне возможно. Главное – внимательно проверять, кому вы передаете свои данные, и не устанавливать случайные программы.
