Как убедиться в надежности и безопасности кредитного приложения
Содержание:
  1. Какие признаки безопасного кредитного приложения
  2. О законности и прозрачности финансовых приложений
  3. Убедитесь, что сервис технологически защищен
  4. Защищенная идентификация в кредитном приложении
  5. Как финансовые компании защищают данные клиентов
  6. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
    1. Почему важно загружать приложения только из Google Play или App Store?
    2. Как понять, что приложение безопасно?
    3. Какие угрозы несут фейковые кредитные приложения?

Через смартфон мы делаем практически все, даже получаем кредиты. Но наряду с удобством есть и риски: поддельные мошеннические приложения могут похищать личные данные и средства со счетов. Так как удостовериться, что кредитное приложение безопасно? Рассмотрим на примере подходов ведущих сервисов, в частности Moneyveo – лидера украинского онлайн-кредитования 2025 г. по версии Ukrainian Fintech Awards, "Украинская народная премия" и др.

Какие признаки безопасного кредитного приложения

Чтобы защитить свои финансы и персональные данные, важно устанавливать приложения только из официальных магазинов Google Play или App Store. У надежного мобильного приложения в описании всегда есть информация:

  • об издателе (другие названия – поставщик, разработчик), работающем по лицензии НБУ;

  • краткое описание и ссылка на сайт компании-владельца приложения;

  • открытая история обновлений и отзывов.

Если приложение предлагают скачать с неизвестного сайта или в виде "архива", это почти наверняка мошенническая копия.

О законности и прозрачности финансовых приложений

Мобильные приложения всех небанковских финансовых компаний должны работать по правилам НБУ. Поэтому перед началом использования убедитесь, что в приложении:

  • есть ссылка на Политику конфиденциальности компаниигде объясняется, какие данные она собирает о пользователе и как с ними работает. Ведущие финансовые компании должны строго соблюдать требования к безопасности данных своих клиентов, а также сотрудничать с госструктурами с целью защиты персональной информации пользователей;

  • условия кредитования прозрачны и понятны. В частности, в кредитном приложении человек должен видеть условия кредитования еще до того, как подписать договор. Это часть принципа прозрачности, на котором ответственные компании строят взаимодействие с клиентами.

Убедитесь, что сервис технологически защищен

Чтобы защитить свои сервисы и приложения, финансовые компании, такие как Moneyveoприменяют комплексный подход. Для этого есть ряд технологий и методов, которые должны работать в связке, в частности:

  • шифрование через SSL/TLS-протоколы;

  • соблюдение требований международного стандарта безопасности данных платежных карт PCI DSS;

  • сотрудничество с CERT-UA – с Национальным центром реагирования на киберугрозы;

  • внедрение двухфакторной аутентификации пользователей;

  • идентификация пользователей через BankID НБУ и тому подобное.

Защищенная идентификация в кредитном приложении

Что это значит, объясним снова на примере Moneyveo.

Так, для оформления кредита в сервисе вы должны подтвердить личность через государственную систему BankID НБУ. Она передает Moneyveo из банка только идентификационные данные, без всяких паролей.

Дополнительная защита – использование биометрических технологий FaceID и TouchID для безопасной авторизации пользователей в приложении.

Как финансовые компании защищают данные клиентов

Чтобы защитить персональные данные своих клиентов, ведущие финансовые компании в Украине прибегают к ряду шагов. Например, Moneyveo ежегодно проходит аудит на соответствие стандарту PCI DSS, сотрудничает с CERT-UA, размещает данные на серверах уровня безопасности Tier III+ и шифрует данные согласно правилам TLS 1.3.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Почему важно загружать приложения только из Google Play или App Store?

Google и Apple проверяют безопасность приложений перед публикацией.

Как понять, что приложение безопасно?

Компания-владелец должна быть в реестре НБУ, а в блоке о безопасности данных Google Play / App Store должно указываться Google Play или App Store – это признак надежной защиты.

Какие угрозы несут фейковые кредитные приложения?

Они могут собирать карточные и другие персональные данные пользователей и использовать их в преступных целях, например, для оформления на них кредитов.

Надежный кредитный сервис не только защищает данные, но и соблюдает законодательство и прозрачно показывает все условия пользования его услугами. Moneyveo доказывает, что оформить кредит в приложении без рисков вполне возможно. Главное – внимательно проверять, кому вы передаете свои данные, и не устанавливать случайные программы.

Полный гайд от Moneyveo о безопасных финансовых приложениях – по ссылке.