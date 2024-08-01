Банки позбулися 4,2 млрд грн проблемних кредитів за пів року — НБУ

Фото: depositphotos.com

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 липня 2024 року становила 34,6%, що на 2,8 в.п. нижче за показник станом на початок року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Обсяг NPL скоротився за перше півріччя 2024 року на 4,2 млрд грн — до 418,2 млрд грн.

Частка роздрібних непрацюючих кредитів за цей час знизилася на 3,9 в.п. — до 19,6%, непрацюючих корпоративних кредитів — на 1,9 в.п., до 42,2%.

Ключові фактори скорочення частки NPL – подальше нарощування банками обсягів гривневих кредитів високої якості та списання непрацюючих роздрібних кредитів, насамперед банками з українським приватним капіталом.

Врегулювання NPL у корпоративному сегменті потребує значних зусиль від банків, зазначають у Нацбанку.

Найбільш поширеними інструментами роботи банків з NPL є позасудові реструктуризації. Вони пом'якшують боргове навантаження на клієнта і дають можливість відновити платоспроможність.

Банки реструктурували близько половини всіх корпоративних NPL, які сьогодні залишаються на їх балансах.

До повномасштабного вторгнення найпоширенішою поступкою клієнтам із NPL була пролонгація боргу, зрідка – з пільговим періодом сплати відсотків за кредитом.

Під час повномасштабної війни банки стали гнучкішими. Щоб залишити більше ресурсів клієнту для швидкого відновлення фінансового стану, вони об'єднували одночасно кілька інструментів. У 62% випадків це комбінація інструментів пролонгації кредиту та надання пільгового періоду для сплати відсотків.

Найчастіше до NPL застосовується щонайменше дві-три послідовні відносно короткі реструктуризації, зазвичай кожна наступна має більш тривалий термін, ніж попередня. Водночас банки рідко знижують ставки, винятками були реструктуризації, здійснені відповідно до Закону України "Про фінансову реструктуризацію", які переважно проводилися до 2022 року.

Заходом "останньої надії" у врегулюванні NPL є стягнення та продаж банком застави. "Воєнні" NPL забезпечені краще за старий портфель, враховуючи більш зважені стандарти кредитування останніх років. Проте загалом невисоке покриття кредитів заставою робить заходи добровільного врегулювання для банків ще вагомішими.

Попри всі зусилля, відновлення платоспроможності боржників залишається рідкістю, підсумовують у НБУ.