Банки избавились от 4,2 млрд грн проблемных кредитов за полгода — НБУ

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Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 июля 2024 года составила 34,6%, что на 2,8 п.п. ниже показателя по состоянию на начало года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Объем NPL сократился за первое полугодие 2024 года на 4,2 млрд грн — до 418,2 млрд грн.

Доля неработающих розничных кредитов за это время снизилась на 3,9 п.п. — до 19,6%, неработающих корпоративных кредитов — на 1,9 п.п., до 42,2%.

Ключевые факторы сокращения доли NPL – дальнейшее наращивание банками объемов гривневых кредитов высокого качества и списание неработающих розничных кредитов, прежде всего банками с украинским частным капиталом.

Урегулирование NPL в корпоративном сегменте требует значительных усилий от банков, указывают в Нацбанке.

Наиболее распространенными инструментами работы банков по NPL являются внесудебные реструктуризации. Они призваны смягчить долговую нагрузку на клиента и дать ему возможность восстановить платежеспособность.

Банки реструктуризировали около половины всех корпоративных NPL, которые сегодня остаются на их балансах.

До полномасштабного вторжения наиболее распространенной уступкой клиентам с NPL была пролонгация долга, изредка – со льготным периодом уплаты процентов по кредиту.

Во время полномасштабной войны банки стали более гибкими. Чтобы оставить больше ресурсов клиенту для более быстрого восстановления его финансового состояния, они объединяли одновременно несколько инструментов. В 62% случаев это комбинация инструментов пролонгации кредита и предоставление льготного периода для уплаты процентов.

Чаще всего к NPL применяется по меньшей мере две-три последовательных относительно коротких реструктуризации, обычно каждая последующая имеет более длительный срок, чем предыдущая. При этом банки редко снижают ставки, исключениями были реструктуризации, осуществленные в соответствии с Законом Украины "О финансовой реструктуризации", которые преимущественно проводились до 2022 года.

Мерой "последней надежды" в урегулировании NPL является взыскание и продажа банком залога. "Военные" NPL обеспечены лучше старого портфеля, учитывая более взвешенные стандарты кредитования последних лет. Однако в целом невысокое покрытие кредитов залогом делает меры добровольного урегулирования для банков еще более весомыми.

Несмотря на все усилия, восстановление платежеспособности должников остается редкостью, подытоживают в НБУ.