Долар дорожчає, а євро дешевшає. Курси валют у банках

Фото: Spotify.com

У четвер, 23 травня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, виріс на 3 коп. і складає 39,63 грн. Курс продажу збільшився на 5 коп. — до 40,15 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 39 грн, максимальний – 39,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,09 грн, максимальний – 40,3 грн.

Середній курс купівлі євро знизився на 5 коп. і становить 42,84 грн. Курс продажу впав на 1 коп. — до 43,64 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 42 грн, максимальний – 43,15 грн. Для продажу мінімальний курс – 43,5 грн, а максимальний – 43,75 грн.

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